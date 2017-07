Bonnie “Prince” Billy / Best Troubador

Seguir la discografía de Will Oldham, que habitualmente emplea su alias Bonnie “Prince” Billy, es complicado. Sí, siempre nos quejamos de lo mismo, pero entre el marasmo de alias y colaboraciones, es difícil trazar la trayectoria del bardo. Para facilitar aún más todo este embrollo, Oldham sigue sin exponer su obra en Spotify. Y no tiene pinta de que vaya a hacerse un Taylor Swift en breve, para nuestra desgracia.

El disco que sí está en streaming es ‘The Bonnie Bells of Oxford’, un directo de Oldham con la banda escocesa Trembing Bells, donde ya podemos rastrear un pequeño adelanto de este ‘Best Trobadour’: un medley en el que aparece, fugazmente, ‘The Bottle Let Me Down’ de Merle Haggard. Y ahora amplía el homenaje al cantautor country fallecido en abril del año pasado, con un espíritu muy similar al de su álbum de versiones de los Everly Brothers. Por lo que parece, Oldham ya había empezado a preparar el álbum antes del fallecimiento de Haggard. Sus relecturas resultan respetuosas, aunque los livianos arreglos suavizan su dureza country, hacen las canciones más digeribles para aquellos que no sean muy amigos del género, acercándolas más al americana. El aire de haber sido grabado en directo en el estudio le dota de gran calidez y el saxo de Drew Miller sobrevuela todo el álbum y otorga al conjunto una pátina soul, especialmente en ‘I’m Always on a Mountain When I Fall’, que suena sorprendentemente cercana a Van Morrison.

Para rematar, Oldham canta expansivo y alegre; sacrifica sus habituales requiebros, su entonación doliente, para buscar una voz clara, casi canónica, en aras de rendir tributo al maestro. Su esquinado sentido del humor destella muy brevemente, porque aquí no hay ironía, sólo infinito amor por el cancionero de Haggard, tratado con mimo exquisito. En ‘I Always Get Lucky with You’, los coros de Nuala Kennedy y el saxo de dulcifican, aún más si cabe, una pieza ya de por si dulce. Interpreta un ‘Leonard’ levemente acelerado, ribeteado por una deliciosa flauta, pero respetando la steel guitar y sus golpes de escobillas. También destaca el jovial crescendo de ‘Wouldn’t That Be Something’, el final, entre susurrado y gospel, de ‘Roses in the Winter’, casi sobrecogedor o el ‘Some of Us Fly’, delicadamente interpretado a dúo con Nuala. Oldham recorre todas las épocas de Haggard. Así, versiona el crepuscular ‘I Am What I AM’ de 2010, sin superar la cristalina belleza del original y tiñe de melancolía el tramo final del álbum. ‘Best Trobadour’ no sólo es sólo una muestra de admiración del geniecillo Oldham a uno de sus maestros. Es, también, una hermosa panorámica que puede servir como buena excusa para decidir sumergirse en el universo Haggard.

Bonnie “Prince” Billy visita nuestro país en unos días junto al grupo Bitchin Bajas, con el que el año pasado publicó el álbum ‘Epic Jammers and Fortunate Little Ditties‘. Estará el lunes, 17 de julio, en la sala Razzmatazz de Barcelona; y el martes 18 en Madrid, en un concierto gratuito hasta completar aforo.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘The Fugitive’, ‘I Always Get Lucky with You’, ‘Roses in the Winter’

Te gustará si te gusta: El subgénero Americana, las revisiones contemporáneas del country canónico.

Escúchalo: en su Bandcamp, aunque no está disponible todo el álbum.