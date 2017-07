El rapero DMX se enfrenta a 40 años de cárcel por evasión fiscal

Lejos quedan ya los tiempos en que el rapero DMX vendía cinco millones de copias de su tercer disco, ‘…and Then There Was’, en Estados Unidos o ganaba un Grammy en 2000 por Mejor artista de rap. DMX es hoy noticia sobre todo por sus problemas personales, el último de los cuales le ha devuelto a prisión.

Este jueves, el autor de ‘Party Up (Up in Here)’ ha sido detenido por evasión fiscal y se enfrenta a catorce cargos, la mayoría de ellos por evadir sus responsabilidades tributarias y por no declarar impuestos. También se incluye en su acusación un cargo de obstrucción a la justicia por impedir deliberadamente la revisión de sus impuestos. Entre estos y otros cargos DMX se enfrenta a cuarenta años de prisión según Rolling Stone.

Se acusa al rapero de haber “mantenido una vida de lujo y evitado el uso de su cuenta bancaria personal y usado la de otros titulares como sus gerentes de negocios para costear gastos personales”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DMX ingresó cerca de tres millones de euros entre 2010 y 2015 y no declaró un céntimo. En total debería a Hacienda unos 2 millones de euros.

DMX ingresó en una cárcel de Nueva York en 2015 tras no proporcionar la manutención a sus quince hijos, varios de ellos producidos a través de relaciones extramatrimoniales, entre nueve mujeres distintas. A principios de 2016, el rapero fue hallado sin vida y resucitado después en el párking de un hotel de Nueva York, y en diciembre de ese mismo año se declaró nuevamente en bancarrota.