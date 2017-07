Roger Waters asegura que Thom Yorke no ha querido hablar con nadie sobre el tema de Israel

El concierto de Radiohead en Tel Aviv, que se celebra este miércoles 19 de julio, sigue siendo objeto de polémica entre colegas de profesión. Primero una serie de músicos firmaba una carta conjunta instando al grupo de Thom Yorke a cancelar su actuación en la capital israelí para apoyar al pueblo palestino, a lo que Yorke replicaba que se sentía ofendido por que estos músicos insinuaran que el grupo va a actuar en Israel porque ignora el conflicto que enfrenta a ambos países. Después, el director Ken Loach se dirigía directamente a Yorke en un artículo para The Independent en la que sugería que Radiohead apoya a Israel al decidir actuar en el país. La respuesta de Yorke era clara: “tocar en un país no es lo mismo que apoyar su gobierno. No apoyamos a Netanyahu [primer Ministro israelí], como tampoco apoyamos a Trump, y seguimos tocando en Estados Unidos”.

Ahora, uno de los firmantes de la carta original, Roger Waters de Pink Floyd, ha escrito una carta recogida por Rolling Stone en la que se dirige a Thom y recuerda que él y varios músicos han intentado hablar con él sobre el tema de Israel y Palestina y que Yorke no ha emitido respuesta alguna. “Mi respuesta a la gente que dice que deberíamos ir a Israel y sentarnos todos alrededor de una hoguera y cantar canciones es no, no deberíamos hacerlo”, ha escrito Waters. “Las personas tentadas en hacer eso, como nuestros colegas de Radiohead, estaría bien que se informaran. Sé que Thom Yorke se ha quejado sobre que se siente insultado porque la gente ha insinuado que él no sabe lo que está pasando con Israel. Pues bien, Thom, no deberías sentirte insultado porque, si supieras lo que está pasando, te sentarías a hablar con Ken Loach, que te ha rogado hablar con él, o conmigo, que también te he rogado. Te envié unos correos electrónicos pidiéndote hablar conmigo. También Brian Eno lo hizo y nos has ignorado a todos: no quieres hablar con nadie de nada. Ese tipo de aislamiento está siendo tremendamente inútil para todo el mundo. Sigo esperando, si te apetece, cuando termines tu viaje a Israel, porque seguramente irás, que me escribas una carta y me digas cuánto bueno has hecho y cuántos cambios has logrado realizar hablando con los músicos”.

Yorke no ha contestado a Waters por ahora, aunque sí ha retuiteado un artículo de The Guardian en el que se informa de que el boicot de Ken Loach a Israel podría ser hipócrita, debido a que las películas del director siguen emitiéndose en el país. La productora de Loach, Rebecca O’Brien, asegura sin embargo que los derechos de distribución de Wild Bunch, la distribuidora de Ken Loach, se han vendido por accidente a Israel “en el calor del momento”, algo que refuta el distribuidor israelí de Loach, Guy Shani, quien asegura que se ha pagado a Loach y compañía “cada año” por la distribución de sus películas en Israel y “nunca h[a] oído objeción alguna”.

Por suerte para Yorke, no tiene a todo el gremio en su contra: Michael Stipe de R.E.M. apoya su decisión de actuar en Israel y se lo ha querido hacer saber a través de Instagram, donde ha escrito: “apoyo a Radiohead en su decisión de actuar [en Israel]. Esperemos que continúe el diálogo, y que este ayude a que la ocupación [de Israel en Palestina] termine y lleve a una solución pacífica”.