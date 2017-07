Aaron Carter, nuevamente detenido, y sus hermanos protagonizan el culebrón de la semana

En esta tranquila tarde de lunes, y juramos que no es 2001, hay que hablar de Aaron Carter, hermano de Nick Carter de Backstreet Boys, que la ha vuelto a liar como si fuera Justin Bieber (algunos dirían que Carter fue el Bieber original).

Este fin de semana, Carter ha sido detenido en Cornelia, un pueblo en el estado de Georgia, por conducir bajos los efectos de las drogas y por posesión de marihuana. La novia del cantante, Madison Parker, que iba en el asiento de copiloto, también ha sido detenida por este segundo delito. Ambos fueron detenidos y liberados después bajo fianza.

El asunto se ha puesto interesante cuando Carter ha compartido su versión de los hechos en Twitter, defendiendo básicamente que ha sido arrestado por ser una persona famosa y no por conducir bajo el efecto de algún tipo de sustancia. Carter asegura que cuando fue detenido el coche estaba aparcado después de visitar una tienda de reparaciones de coches para recolocar una rueda, y que varios agentes le arrestaron “agresivamente” sin motivo. Supuestamente existe un vídeo del incidente en el que el coche de Carter aparece aparcado.

Por si fuera poco, el hermano de Aaron, el Backstreet Boy Nick, que también se las ha visto con la justicia en los últimos tiempos, ha acudido a Twitter para ofrecer ayuda a su hermano. “A mi hermano”, ha escrito, “te quiero pase lo que pase y estoy aquí para ayudarte a mejorar. La familia no es siempre fácil, pero todos estamos aquí para ti”.

Thank you ALL for your prayers & well wishes. I am so sorry to all my fans that I missed. The truth will come out! Read my statement here: pic.twitter.com/XaiKqUeXxh — Aaron Carter (@aaroncarter) 17 de julio de 2017

To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better. — Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017

Family isn't always easy,be we're all here for you. — Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017

En su comunicado, sin embargo, Aaron cuestiona las buenas intenciones de su hermano, escribiendo: “Si mi propia sangre se preocupara de verdad por mí, ¿por qué no me llaman directamente y tienen una conversación conmigo en lugar de hacerlo a través de un foro público? Eso no mola en absoluto”. Aaron defiende que Nick la ha ofrecido ayuda públicamente para promocionarse a sí mismo, pero que a pesar de todo ama a su familia.

Ante la avalancha de usuarios que recriminaban a Nick haber tuiteado su mensaje a Aaron en lugar de escribirle en privado, Nick retuiteaba un mensaje de su hermana Lauren en el que esta le pide a la novia de Aaron que le mande su nuevo teléfono porque se lo “ha vuelto a cambiar”, insinuando que Aaron se ha aislado voluntariamente de su familia. Muy astuto por parte de Lauren y Nick. ¿Quién lleva la razón en el asunto? Parece que el culebrón del verano solo acaba de empezar.