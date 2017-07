Dua Lipa, Years & Years y Bad Gyal ponen el toque pop en la última jornada de FIB

La última jornada del FIB 2017, que contaba con nombres a su cabeza como Kasabian, Crystal Fighters o Love of Lesbian, era en realidad más atractiva por sumar otros artistas menos vistos al menos por el momento en nuestro país como son Declan McKenna, Kaytranada, Dua Lipa o Years & Years. Comenzábamos la tarde con el primer concierto del Escenario Las Palmas, el de Declan McKenna, un joven británico de 18 años (y aparenta incluso menos), que no por su edad (y por pesar unos 50 kilos) fue menos profesional o nos impresionó menos. Era imposible dejar de admirar sus bailes por el escenario y fuera de él, pues hasta en un par de ocasiones se bajó del mismo para acercarse a las primeras filas del público mientras seguía tocando su guitarra eléctrica. Un buen show con ecos de viejo buen indie a lo Hefner o The Wave Pictures que solo habría agradecido que su disco hubiera estado ya en el mercado (sale este viernes 21 de julio, como se encargó de recordar él mismo) para que nos hiciéramos mejor a su repertorio. Terminó, como no podía ser de otra forma, con el que de momento es su hit principal, la estupenda ‘Brazil’.

A continuación, el que fuera uno de nuestros conciertos favoritos del FIB, el de Dua Lipa. La cantante de Londres se ha tomado la llegada de su debut con calma, pero en estos casi dos años de recorrido han sido muchos los singles que ha ido dando a conocer, y todos aparecen bien distribuidos por su setlist, destacando la muy buena recepción de ‘Hotter Than Hell’, la divertidísima ‘Blow Your Mind (Mwah)’ y para cerrar ‘Be the One’. Un concierto muy celebrado y bailado por la gente, de muy buen sonido, que aparte de mostrarnos a una cantante solvente, nos enseñó a una con muy buenas tablas y dotes de líder.

Years & Years salieron con ganas de comerse igualmente el Escenario Las Palmas. Olly Alexander, vestido con bermudas y estampados de colores, parecía un fiber más solo que, como era de esperar, muy concentrado en la exhibición vocal, que siempre ha sido una preocupación para él a diferencia de la de algunos de sus compatriotas. Y es que los británicos pueden haber tenido su influencia de gente como Hot Chip, pero en verdad su concierto en Benicàssim sirvió para recordarnos que Years & Years se parecen muy poco a un grupo de electrónica experimental o bailable, y mucho a un grupo de pop hedonista de grandes posibilidades comerciales. El show, por cierto, comenzó y terminó con sus dos mejores canciones, ‘Take Shelter’ y ‘King’. ¿Para cuándo segundo disco?

Al mismo tiempo que Years & Years actuaba en el Escenario South Beach Bad Gyal, con bastante público, poco perjudicada por coincidir con la banda británica que tiene un par de hits en 40 Principales, y por otro lado, con Love of Lesbian. Acompañada de un divertido cuerpo de baile, Bad Gyal ofrecía un considerable fiestón de perreo, dancehall, voces tratadas y bocinazos a lo Diplo en el que no faltó ‘Jacaranda’ ni tampoco, en el bis (¡menudo susto!) la imprescindible ‘Fiebre’, a todas luces una de las canciones del verano. Totalmente descacharrante seguir según qué letras en vivo.

Kaytranada se sacó de la manga una buena fiesta, más sesión que concierto, por la que no faltó la voz (pregrabada, claro) de AlunaGeorge ni las responsables de otros de sus hits de explosivo R&B, todo ello sobre ritmos más bailables de lo esperado que bebían del disco, el soul y la tropicalia. Unos globos gigantes que presidían el escenario sirvieron también para poner un grano de arena en este divertido set. Kasabian y Crystal Fighters cerraron el Escenario Las Palmas, con sendos shows algo rutinarios, los segundos tras aparecer sobre el mismo con 20 minutos de retraso y su ya habitual despliegue de vestuario blanco, pelotas gigantes y hits como ‘Love Is All I Got’ y al final ‘Plage’.

El FIB se cerró con las sesiones de Amable (con Red Hot Chili Peppers, Placebo, Rage Against the Machine, Two Door Cinema Club, Marilyn Manson o Daft Punk) y la vampírica de Aldo Linares de la organización. Han sido 177.000 asistentes sumando los cuatro días de esta edición, a destacar los casi 53.000 personas que se dieron cita el sábado, el 49% procedentes de Reino Unido e Irlanda y el 47% procedentes de España.

Foto: Pau Bellido