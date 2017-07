Enrique Iglesias vacila (o eso parece) a sus fans con su respuesta a la polémica de Santander

Enrique Iglesias solo tiene gracias para sus fans en Santander, donde ha actuado este sábado en la que ha sido la única fecha en España este 2017 dentro de su gira ‘Love and Sex’. Por eso el intérprete de ‘Súbeme la radio’ ha hecho oídos sordos al abucheo ensordecedor que siguió a su término del concierto, provocado por la decepción de varios de sus fans ante el mismo, que lamentaban el cantante había salido tarde al escenario, cantado poco y mal y que se había ido sin despedirse.

Ahora, Iglesias ha “respondido” a los abucheos en un post de Instagram en el que agrade a sus fans por el apoyo, pero no a todos, sino a los “de verdad”. Sus palabras textuales han sido: “¡gracias de nuevo Santander! A mi fans de verdad: ¡os quiero!” ¿Está vacilando Enrique a sus fans? ¿Para los de mentira no tiene palabras? ¿La gente que lo abucheó no eran fans? ¿Entonces qué hacían en su concierto?

Curiosamente el texto se acompaña de un vídeo que recopila el paso de Iglesias por Santander, que empieza con el plano de una bandera de España y termina con Iglesias expresando durante el concierto que para él es “un honor tocar en España”. Cuánta cortesía, Enrique, ¡como si no fueras de aquí!