El encuentro entre Caitlyn Jenner y Steven Tyler de Aerosmith que ha disgustado a la comunidad trans

Caitlyn Jenner y Steven Tyler de Aerosmith han coincidido esta semana en la celebración de un concierto benéfico en Minneapolis, donde Jenner ha aprovechado para conocer a Tyler en el “backstage” y contarle que su canción favorita de Aerosmith es ‘Dude (Looks Like a Lady)’. En la foto de su encuentro en Instagram, Jenner ha bromeado: “Steven Tyler y yo estamos trabajando en un dueto para ‘Dude (Looks Like a Lady)’, ¡una de mis canciones favoritas!”.

La elección de Jenner ha disgustado a varias personas en las redes sociales en tanto que ‘Dude (Looks Like a Lady)’ narra el encuentro sexual entre Tyler y un hombre vestido de mujer, que no un hombre transgénero, por lo que durante años que ha podido entenderse que promociona una idea equivocada, incluso tránsfoba, de lo que es realmente la transexualidad.

Ante la supuesta falta de sensibilidad de Jenner con la comunidad trans hay quien asegura que la canción en cuestión se “ha usado durante años para humillarnos” y quien condena a Jenner expresando que no es una representante de la comunidad. Otra persona defiende: “no tienes ni idea de lo que hemos tenido que pasar para deshacernos de ese tipo de comentarios que nos estigmatizan y nos traen peligro. Para ti esto es solo un juego, ¿verdad?”

En su reciente visita al plató de Jimmy Kimmel, Jenner ha defendido que no pretende ser portavoz de toda la comunidad sino simplemente expresar su experiencia personal. Además, ha condenado directamente a Kimmel por haber hecho bromas sobre su transición en el pasado, aunque de buen rollo y sin olvidar recordarle que en realidad siempre ha sido su favorito”.