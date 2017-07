La muerte de Leonard Cohen inspira el nuevo single de Wolf Parade, que vuelven con nuevo disco

Siete años después de la publicación de su último disco, ‘EXPO 86’, Wolf Parade están preparados para volver. Su nuevo álbum se titula ‘Cry Cry Cry’ y sale el 6 de octubre a través de Sub Pop.

¿Qué tiene que ver con Wolf Parade una animación simulada de Jesucristo tomándose un refresco y un trozo de pizza en un parque? La imagen pertenece al vídeo del primer adelanto de su nuevo disco, ‘Valley Boy’, que el grupo dice surgió tras la muerte de Leonard Cohen (en la letra se menciona ‘Bird On the Wire’).

El vídeo es toda una curiosidad y es obra del artista del GIF Scorpion Dagger (de nombre real James Kerr), muy popular en internet por sus animaciones de pinturas renacentistas como la que retrata a Robert Cecil, conde de Salisbury, que hace un cameo en el vídeo a través de una APP tipo Tinder. El grupo de Québec ha revelado además el tracklist del álbum, que incluye varios títulos curiosos como ‘Lazarus Online’ o ‘King of Piss and Paper’.

‘Cry Cry Cry’:

01 Lazarus Online

02 You’re Dreaming

03 Valley Boy

04 Incantation

05 Files on the Sun

06 Baby Blue

07 Weaponized

08 Who Are Ya

09 Am I an Alien Here

10 Artificial Life

11 King of Piss and Paper