¿Qué miembro de Mecano quieres ver entrevistado por Bertín?

La última promo de ‘Mi casa es la tuya’, el programa de entrevistas de Bertín Osborne, sugiere claramente que un miembro de Mecano será uno de los artistas invitados de la nueva temporada que se emitirá próximamente. La pregunta del millón es cuál de los tres será. La respuesta fácil es Ana Torroja: es la persona más accesible a los medios de comunicación, se encuentra de gira y hace nada que ha hablado con Efe, por poner un ejemplo. De hecho, FórmulaTV confirma en exclusiva ya que será ella la invitada.

Sin embargo, dado el juego de la promo, es imposible no fantasear con la posibilidad de que Nacho Cano o José María Cano, ahora rostros mucho menos conocidos por la audiencia generalista, sobre todo por las nuevas generaciones, pudieran (re)encontrarse con la gente. Lo más apetecible sería sin duda averiguar qué tiene que contarnos en 2017 Nacho Cano, a la postre el miembro más errático del trío. Pese al pelotazo del musical ‘Hoy no me puedo levantar‘, ¿quién no recuerda aquel día que no le dejaron entrar al desvincularse del proyecto? Y sin embargo, casi sería más apetecible si cabe que fuera José María Cano.

El autor de las 3 canciones más oídas de Mecano en Spotify, ‘Me cuesta tanto olvidarte’, ‘Hijo de la luna’ y ‘Cruz de navajas’, concedía este mismo año una amplia entrevista desde su casa en Londres, rodeado de obras de arte, en la que hablaba sobre su nueva faceta de artista y sus exposiciones. No podemos dejar de imaginar titulares como “sentía que la comunicación de mi obra estaba hemipléjica”, “Mis cuadros, aunque en apariencia ofrezcan una materialización dispar, deambulan siempre por esa baranda tan desequilibrante” o “De forma acompasada voy de lo espiritual a lo material como el que va poniendo ladrillos y cemento y pasa la paleta por la rebaba sobrante” en el programa de Bertín. Una verdadera lástima de confirmarse que sería Torroja quien acudiría al programa.

Aunque llegados a este punto de carreras dispares, ¿no sería mejor reunir a los 2 hermanos en un Gran Hermano? ¿Y por qué no a los 3?

¿A qué miembro de Mecano te gustaría ver en el programa de Bertín? Ana

Jose

Nacho

Ninguno

Solo los hermanos

Todos juntos Ver resultados