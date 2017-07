HAIM / Something to Tell You

El éxito de HAIM tiene dos explicaciones. La primera es que suenan claramente y sin tapujos a los grupos que escucharon de pequeñas, lo que por supuesto incluye a Fleetwood Mac y a los Eagles, pero también a Bananarama, Shania Twain, Prince y Destiny’s Child; la segunda es que escriben grandes canciones, en algunos casos mejores incluso que las de sus propios referentes. Y como ya nos hemos enterado de que Haim suenan a tal y pascual, es mejor centrarse en lo segundo, porque de temazos ‘Something to Tell You’, su nuevo disco, va sobrado.

‘Something to Tell You’ es un disco continuista en tanto que no abandona la fórmula de pop-rock californiano de los ochenta de su antecesor, el excelente ‘Days Are Gone’, con la diferencia de que HAIM ya no son las post-adolescentes que compusieron ‘Falling’ o ‘The Wire’, sino mujeres adultas, lo que se refleja en el sonido de un ‘Something to Tell You’ más maduro y compuesto, menos eufórico. El ajustado empaque y la agilidad de sus melodías sigue siendo su mejor truco, pero además estas son ahora más elegantes y sofisticadas, como demuestra el dinámico tema titular o la joya de la corona, la majestuosa ‘Nothing’s Wrong’. En algunos casos HAIM pecan de repetitivas (‘Found It in Silence’) o demasiado AOR (‘Kept Me Crying’), pero nunca aburren.

La evolución más significativa del sonido de HAIM que refleja ‘Something to Tell You’ es la presencia de arreglos electrónicos en la producción de varias canciones, lo que incluye voces distorsionadas (‘Ready for You’) o sintetizadores (‘You Never Knew’) o una canción completamente electrónica como la suntuosa ‘Walking Away’. Pero más allá de la producción, a la que han contribuido Ariel Rechtshaid y Rostam Batmanglij, de lo que HAIM están dotadas sobre todo es de melodías incuestionables, como las del estupendo single ‘Want You Back’, que ahora les permiten experimentar con cuerdas (‘Found it In Silence’) o coros eclesiásticos (‘Night So Long’).

La madurez de ‘Something to Tell You’ se refleja también en las letras, en las que Danielle, Este y Alana nos hablan mayormente sobre estar listas para abrazar el amor, como claman en ‘Want You Back’ o la R&B ‘Ready for You’, de reveladores títulos, aunque también para rechazarlo, anteponiendo su orgullo, como narra la nostálgica y maravillosa ‘You Never Knew’, en la que Danielle canta que “mi amor era demasiado para ti, nunca supiste lo que te convenía”. Pero hablen de lo que hablen, y sean cual sean sus influencias, las canciones que escriben HAIM son imposibles de ignorar. Y eso, al contrario que su sonido, claramente no ha cambiado nada.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘Want You Back’, ‘Nothing’s Wrong’, ‘Something to Tell You’, ‘Walking Away’, ‘You Never Knew’

Te gustará si: te da igual molar, Kiss FM, tanto Fleetwood Mac como Prince

Escúchalo: Spotify