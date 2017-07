La historia de la Reina Isabel II bailando ‘Dancing Queen’: ¿demasiado buena para ser verdad?

La noticia de que la Reina Isabel II ha bailado ‘Dancing Queen’ aparece hoy en varios medios británicos, entre ellos el NME y varios tabloides, y la fuente citada es nada menos que Chris Evans, el DJ mejor pagado de toda la BBC (no confundir con el actor). Según un amigo suyo que fue invitado a una cena “pija” en el castillo de Windsor, después de que los invitados cenaran y dieran sus discursos, se puso “música disco”, entre ella ‘Dancing Queen’ de ABBA. Entonces la Reina Isabel II se habría arrancado a bailar y con una “enorme sonrisa en la cara” habría dicho a los invitados: “siempre intento bailar cuando esta canción suena, porque soy La Reina, y me encanta bailar”. Los invitados habrían exclamado: “¡Por Dios, ahí está la Dancing Queen!”. ¿Demasiado bueno para ser verdad?

Sea cierto o no, lo seguro es que la historia no es nueva. A menos que la Reina de Reino Unido, entre otros lugares, acostumbre a bailar esta canción, exactamente pronunciando las mismas palabras a modo de protocolo. La misma noticia ya apareció en 2008 en varios tabloides y medios, en una sucesión de hechos completamente calcada, lo que incluye al mismo amigo de Chris Evans o incluso al mismo Chris Evans como fuente. Así lo manifestaba el prestigioso diario The Guardian en septiembre de 2016, en una noticia que justificaba por qué ‘Dancing Queen’ era la mejor canción pop de la historia, y en la que este era solo uno de los puntos. ¿Leyenda urbana propagada por los tabloides o verdad pura y dura? ¿Acaso no ha tenido tiempo Chris Evans, que pincha habitualmente la canción, en estos 9 años de desmentirla? ¿O acaso es mejor seguir dando bola a una historia tan buena para no decepcionar a la gente?