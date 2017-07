Ready for the Weekend: Lana del Rey, Rusos Blancos, Grizzly Bear, Bvrger, Declan McKenna…

Aunque estemos en pleno verano y no sea el viernes de mayores novedades discográficas que recordamos, sí hay bastantes álbumes más que relevantes que llegan ahora mismo al mercado y que aparecen representados en nuestra nueva playlist semanal “Ready for the Weekend”. Entre ellos están los nuevos largos de Lana del Rey (de quien escogemos su dueto junto a Stevie Nicks para abrir y la canción final del disco para cerrar), Tyler the Creator, Cornelius, Childhood, Avey Tare, Nicole Atkins, Foster the People o Declan McKenna, quien acaba de actuar con éxito en el FIB. También está disponible el nuevo EP de Nine Inch Nails al completo.

Aparecen en nuestra nueva playlist los singles sueltos que hemos conocido en las últimas horas o días de Everything Everything, Wolf Parade, la revelación Goat Girl, Everything Everything, The War on Drugs o The Darkness. Además, en nuestro país han sacado single nuevo Rusos Blancos, llamado ‘Amor, ¿que Si tengo o que Si quiero?’, así como Lowlight, en compañía de John Grvy, o el curioso grupo Ten Bears. Recuperamos el tema de Futuro Terror que estrenábamos hace unos días, junto a un corte de lo nuevo de Henry Saiz.

Entre las curiosidades, una versión de ‘Unchained Melody’ de Lykke Li, una versión acústica del pequeño hit de Blas Cantó y lo nuevo de Soraya y Shania Twain. Estupendas son las canciones de A-Trak con Quavo y Lil Yachty y también la nueva del productor de electrónica afincado en Roma BVRGER, ‘Miss.Call’.