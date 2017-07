Louis Tomlinson estrena vídeo para ‘Back to You’, ¿el mejor primer single de un 1D en solitario?

Louis Tomlinson era el único miembro de One Direction que faltaba por sacar single en solitario. Sí, el cantante publicó una canción con Steve Aoki en diciembre, que además fue un hit en Reino Unido, pero era una colaboración. ‘Back to You’ es el verdadero single post-1D de Tomlinson y parece que el cantante se ha reído el último y el mejor.

Donde Zayn ha buscado sonar a Frank Ocean, Harry Styles a Elton John, Liam Payne a Justin Timberlake, Niall Horan al típico cantautor blanquito de folk… ¿qué ha hecho Tomlinson? Probablemente porque nadie esperaba nada de él, el cantante se ha sacado de la manga una canción como mínimo más interesante y difícil de etiquetar. Estamos ante una composición de R&B pop minimalista, donde prima la melodía de un teclado plano que suena como el tono de un teléfono, y que se sirve de un estribillo dramático pero lo suficientemente contenido para que la canción parezca sobre todo relajada y que no se toma demasiado en serio.

Pero también estamos ante una colaboración con la revelación Bebe Rexha, que se come el primer minuto de la canción como si fuera suya. ¿Creían los compositores que nadie se iba a enganchar de cantar Louis primero? El artista siempre ha sido el One Direction con menos talento vocal, pero tampoco puede decirse que cantara mal y en ‘Back to You’ su interpretación es como mínimo digna. El broche final es su vídeo, en el que Tomlinson y Rexha se dejan ver en varias localizaciones, para coincidir en un bar o un campo de fútbol. Como mínimo, no está mal. ¿Será hit?