Se viraliza el último videoclip de Linkin Park, subido a Youtube horas antes de la muerte de Chester Bennington

Ayer a las 18.02, hora peninsular española, es decir, dos horas antes de que se conociera la muerte de Chester Bennington, que ha impactado profundamente a toda una generación, aparecía en el Facebook de su grupo Linkin Park su nuevo videoclip, ‘Talking to Myself’, extraído del disco editado este año.

Lógicamente el vídeo se ha viralizado y en menos de 24 horas es el tercer vídeo más visto en Estados Unidos (el más visto es un vídeo de Linkin Park hablando de cómo la muerte de Chris Cornell había afectado a Chester Bennington). En el videoclip aparecen simplemente imágenes de la gira del grupo, pero acumula ya más de 10 millones de visualizaciones, siendo por otro lado el 8º vídeo más visto en estos momentos en Youtube España, y el videoclip más visto en general ahora mismo de nuestro país.

También están circulando vídeos de las que fueran las últimas actuaciones de Linkin Park, quienes pasaran el mes pasado por el madrileño festival Download, en el que sería uno de sus últimos 10 conciertos. El último de todos tenía lugar el 6 de julio en Birmingham, comenzaba precisamente con ‘Talking to Myself’, incluía ‘In the End’ hacia el final, ‘Numb’ en el bis, y se cerraba definitivamente con ‘Papercut’ y ‘Bleed It Out’. Existen documentos tanto del que fue su último concierto como del show de Madrid.

Próximamente podrá verse el Carpool Karaoke de Apple TV que Linkin Park grabaron hace solo unos días, como ellos mismos informaron en Twitter. Hasta entonces también se está compartiendo especialmente en redes, además de los vídeos de sus hits, la actuación de Chris Cornell y Chester Bennington haciendo ‘Hunger Strike’ de Temple of the Dog en 2008 (los coros de Chester son espectaculares); así como ‘One More Light’ dedicada a Chris Cornell un día después de su muerte, en el programa de Jimmy Kimmel, con Bennington tan emocionado que no puede cantar apropiadamente las dos últimas frases del tema, “Who cares if one more light goes out? / Well I do, Well I do”. Este tema, incluido también en su último largo (al que daba nombre), originalmente se escribió para un amigo de la banda que había muerto de cáncer, pero en el show de Jimmy Kimmel quisieron dedicárselo al desaparecido líder de Soundgarden.