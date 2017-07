Aphex Twin no puede parar de crear y compartir

Puede que Aphex Twin no haya publicado disco largo desde ‘Syro‘ en 2014, pero eso no significa que esté precisamente inactivo. Cuando no está vendiendo un maxi misterioso en Field Day, como sucedía el pasado mes de junio, aparece un vinilo suyo en una tienda de Michigan; cuando no colabora con Korg en una pista nueva tan accesible como ‘korg funk 5’ (con voces de su hijo) le da por subir su música a su web, como acaba de suceder.

Discogs es, por supuesto, una buena manera de ir compilando por dónde va el Tajo y ahí podemos comprobar en el apartado “miscelánea”, cómo ‘korg funk 5’ forma parte del proyecto ‘Korg Trax+Tunings for falling asleep’, o cómo la experimental y finalmente ambiental ‘choirDrilll’ es una de las canciones nuevas que realmente se han dado a conocer en esta última tanda de su web, que incluye un extra de ‘Syro’, entre muchas otras cosas como las canciones de ‘Orphans’ con Luke Vibert. Discogs nos confirma que el EP de Field Day es conocido simplemente como ‘London 03.06.17’, mientras el de la tienda de Michigan incluye ‘3 Gerald Remix’ y la machacona ’24 TSIM 2′, en verdad conocidas hace tiempo por Soundcloud.

A diferencia de lo que sucedía el año pasado con el ‘Cheetah EP’, estas nuevas canciones post-‘Syro’ no están siendo subidas a Spotify, pero como decimos algunas de ellas se pueden escuchar con comodidad desde su página web, han sido subidas a Youtube (atentos a este inmenso perfil) o aparecen en Soundcloud.