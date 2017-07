NPR busca “reescribir la historia” con su interesante lista de los mejores 150 discos hechos por mujeres

NPR ha publicado una interesantísima lista de los mejores 150 discos realizados por mujeres de 1964 a 2017 (no se comparte la razón de esta franja temporal, pues esto deja fuera por ejemplo discos de Édith Piaf, Billie Holiday o Yma Sumac). El objetivo de la lista es “reescribir la historia”, que no es una historia alternativa, como recuerda Ann Powers en su escrito para la publicación (las mujeres siempre han hecho música), sino una historia anticuada, definida por la presencia, raramente cuestionada, de discos hechos por hombres en lo más alto de los ránkings de mejores discos de la historia, que suelen ser siempre los mismos (‘Sgt. Pepper’s Club’, ‘Blonde on Blonde’, ‘OK Computer’) y por la posición secundaria que suele otorgarse a discos hechos por mujeres en estos mismos ránkings. La lista se pregunta por qué Bob Dylan y no Joni Mitchell ha de ser siempre el cantautor más reivindicado, o por qué los Beatles y no las Supremes han hecho siempre el mejor disco de todos los tiempos.

El ránking es imperdible por varias razones. En primer lugar es transversal en tanto que tiene en cuenta discos realizados por mujeres solistas pero también por grupos mixtos donde las mujeres eran componentes indispensables, como Fleetwood Mac o Cocteau Twins, pero también producciones de origen no anglosajón, pues hace especial hincapié en obras realizadas en países de habla no inglesa que suelen ser olvidados en este tipo de listas, como es el caso de la cubana Celia Cruz, la egipcia Umm Kalzum, la argentina Mercedes Sosa, la maliense Omou Sangaré (recientemente reivindicada por Sampha) o la israelí Ofra Haza. Por género musical también se percibe intención en no incluir lo de siempre, y ahí encontramos por ejemplo obras maestras de Meredith Monk, Pauline Oliveiros o Diamanda Galás.

Dentro de sus fronteras lingüísticas (porque evidentemente la mayoría de discos de su lista se compone de obras producidas en Estados Unidos o Reino Unido), NPR halla obras maestras a reivindicar en discos que normalmente no suelen tenerse en absoluto en cuenta en este tipo de listas por su carencia de buenas críticas o por no resultar “cool” de cara a un público concreto, como ‘Nightbirds’ de LaBelle, ‘¿Dónde están los ladrones?’ de Shakira, ‘Tragic Kingdom’ de No Doubt, ‘Amor prohibido’ de Selena, ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears, ‘Tuesday Night Music Club’ de Sheryl Crow o ‘Fearless’ de Taylor Swift; en algunos de los casos suponiendo una clara reivindicación de la expresión de la adolescencia femenina como una forma de arte relevante y con mérito.

La lista en cualquier caso es enriquecedora tanto por su recuerdo a clásicos nunca suficientemente valorados (álbumes de Lucinda Williams, los B-52’s, Teena Marie, Etta James) como por su inclusión de obras ya acostumbradas a parecer en este tipo de listas (clásicos de Joni Mitchell, Blondie, Björk, Kate Bush), sin olvidar clásicos recientes (Amy Winehouse, Adele, Solange, Beyoncé). Y por supuesto una lista de lo que sea, en este caso de mejores discos hechos por mujeres, se define tanto por lo que incluye como por lo que no incluye, por lo que en la de NPR cabe destacar varias ausencias: Cecilia, Kylie Minogue, Mina, Sybille Baier, Stina Nordenstam, Christine and the Queens, Cibo Matto… No se puede todo, pero NPR claramente ha hecho un espléndido trabajo.