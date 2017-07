James Hetfield de Metallica opina sobre las polémicas camisetas “vintage” de las hermanas Jenner

2017 no está siendo el año de las hermanas Jenner. Cuando Kendall no protagoniza el peor anuncio del año, burlándose con la ayuda de Pepsi de las injusticias que han llevado a miles de personas a manifestarse en las calles de Estados Unidos en los últimos años, junto con su hermana Kylie estrena una serie de camisetas “vintage” en las que plantan su cara y logos encima de imágenes icónicas de artistas como The Doors o Tupac Shakur, las cuales generan suficientes críticas para que hayan de ser retiradas, y sus autoras se vean obligadas a publicar una disculpa.

Por supuesto las personas afectadas por esta idea no iban a quedarse con los brazos cruzados, y Jeff Jampol, quien fuera mánager de The Doors, enviaba poco después un aviso para que las hermanas Jenner no vuelvan a utilizar nunca imágenes del grupo que no les pertenecen.

Ahora ha sido James Hetfield, vocalista de Metallica, uno de los grupos “reivindicados” por las hermanas, quien ha opinado sobre este asunto, asegurando que tenían que haber respetado a los artistas, pero que han preferido anteponer su poder como celebridades. “Supongo que lo pensaban fue, “podemos hacer lo que nos dé la gana”. Para mí, es irrespetuoso”, ha dicho. “Nos hemos pasado 36 años trabajando duro, haciendo lo que hemos podido para mantener una conexión verdadera con la gente, haciendo que cada nota cuente, y de repente una persona tira algo por encima de algo que creemos, no que sea sagrado… pero ten un poco de respeto”.

Aunque quizá la mejor reacción de todas ante este despropósito siga siendo la de Arcade Fire, que recientemente pusieron a la venta camisetas con su logo impreso en las caras de las Jenner. Claro que ellos lo hicieron desde la ironía, mientras las hermanas iban muy en serio.