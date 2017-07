Surfin Bichos, Micah, Pussy Riot DJ, Mount Kimbie, Low Roar… en el aniversario de Razzmatazz

El 17º aniversario de la sala Razzmatazz se celebrará, como siempre en los últimos tiempos, durante el último trimestre del año. Será esta vez entre los próximos 21 de octubre y 16 de diciembre. Ya conocíamos alguna de las fechas, como era el caso de Kodaline. Sin embargo, en los últimos días se han sumado otras nuevas que van conformando un cartel suculento e imprescindible.

Belako, Estrons, Jaques Greene Live A/V, Kodaline, Low Roar, Micah P. Hinson, Mount Kimbie, Otherkin, Pussy Riot Dj Set (Nadya), RAC, Satellite Stories, Soft Kill, Spring King, Surfin’ Bichos tocando ‘Hermanos carnales’, The Darkness + Blckfoot Gypsies, Trombone Shorty y Vessels son los artistas confirmados de momento, a los que se sumarán otros que iremos conociendo próximamente.

La última tanda de confirmados se centra en Surfin’ Bichos, que presentarán ‘Hermanos carnales’ el 27 de octubre en la sala tras haber tocado con éxito en San Isidro o en el FIB; el cantautor Micah P Hinson, que llegará a Barcelona el 2 de noviembre; y The Darkness, que actuarán el 3 de noviembre para presentar su nuevo álbum, del que acaban de estrenar un single que puedes conocer a través de nuestra playlist de novedades semanales.

También se destaca la actuación de Ryan Karazija, más conocido como Low Roar, el artista nacido en Estados Unidos, de ascendencia mexicana por parte de madre y lituana por parte de padre, basado en Islandia. Actúa el 24 de octubre en Barcelona (también estará en Madrid, 22 de octubre) en lo que serán sus primeros conciertos en nuestro país. Low Roar presenta su nuevo álbum, el tercero, ‘Once In A Long, Long While’, tras la buena aceptación de hits pasados como el intrigante ‘I’ll Keep It Coming’ o el acústico ‘Just a Habit’.