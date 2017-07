This is Not This Heat y Pere Ubu (The Moon Unit) encabezan Villamanuela 2017

Vuelve Villamanuela. El festival madrileño celebrará su quinta edición los próximos 6 y 7 de octubre, como siempre en los barrios de Malasaña y Conde Duque. El mítico grupo de post-punk This is Not This Heat (antes This Heat) y Pere Ubu (The Moon Unit), la unión de Pere Ubu y Andy Diagram (James, Spaces, David Thomas and Two Pale Boys), encabezan la primera lista de artistas confirmados para el escenario de Teatro Barceló, que también acogerá a Sonic Boom (conocido por su trabajo en Spectrum y Spaceman 3 y por producir discos de MGMT o Panda Bear) y a Simon Crab, ex integrante Bourbonese Qualk, uno de los grupos más extraños y cautivadores que emergieron del underground de los 80. La semana que viene se pondrán a la venta los abonos y se anunciará el resto del cartel.

Este año los asistentes podrán confeccionar su propio itinerario Villamanuela: la programación de cada día arrancará con 2 conciertos en Teatro Barceló, y continuará al fin de estos en Siroco, Tempo Club y Café La Palma. Este año los asistentes elegirán durante el proceso de compra del abono a cual de estas 3 salas prefieren acudir, evitando así los problemas de aforo puntuales que han lastrado ediciones anteriores. Como novedad, los abonos incluirán una Mahou por sala y día.