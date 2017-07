Usher limpia su estrella de Hollywood y habla sobre su veganismo de pega en Carpool Karaoke

Usher ha sido la última celebridad en subirse al coche de James Corden para una nueva edición de Carpool Karaoke, esa sección en su programa en la televisión americana en el que famosos cantan sus canciones en el coche y por el que hemos visto a pasar virtualmente a medio mundo de la música popular, lo que incluye a Bruno Mars, Katy Perry, Mariah Carey, One Direction, Selena Gomez, Gwen Stefani, Ed Sheeran, Red Hot Chilli Peppers, Lady Gaga y un larguísimo etcétera.

En su Carpool Karaoke vemos a Usher, entre otras cosas, limpiando su propia estrella de la fama de Hollywood, sobre la que tiene una interesante reflexión: “trabajas duro todos estos años para terminar convertido en una estrella que la gente pisa”. Además enseña a Corden a bailar y comenta su veganismo, que no va muy bien: “estoy intentando no comer carne, pero me encanta el pollo y me encanta la ternera”. Dice que es vegano pero come bacon para desayunar. OK Usher.

Entre los éxitos recordados de Usher en Carpool Karaoke, ‘I Don’t Mind’, ‘OMG’ o ‘Caught Up’, tan pegadizos como el herpes genital que Usher supuestamente ha contagiado a varias mujeres en los últimos años, mujeres que ahora están saliendo a la luz para denunciar que el cantante ha practicado sexo con ellas sin protección sabiendo que tenía herpes. Todo rumores de tabloides que seguro no tienen nada que ver con que este Carpool Karaoke salga precisamente ahora.