Trent Reznor de Nine Inch Nails desaprueba que los artistas se asocien con marcas (y otras cosas)

Como ocurre con Ariel Pink, cada vez que Nine Inch Nails saca disco, las entrevistas de promoción que acompañan a su lanzamiento, concretamente las realizadas a su líder Trent Reznor, suelen ser polémicas o, como mínimo, jugosas. La última no ha sido una excepción. Reznor, cuyo grupo Nine Inch Nails ha publicado nuevo EP, ‘Add Violence’, esta semana, ha hablado con Vulture sobre varios temas, el primero de los cuales involucra indirectamente a Grizzly Bear, cuya música ha sonado en anuncios de coches. Poniendo al grupo de Ed Droste como ejemplo, Reznor desaprueba que los artistas se asocien con marcas, pues cree que diluye su trabajo: “recuerdo hablar con un conocido artista de EDM, media conversación era sobre que él no podía hacer no sé qué porque sino una marca se enfadaría, y que no podía ser otra cosa porque necesito que este acuerdo con una marca se mantenga. Ese no es el espíritu de ser músico o una estrella del rock. ¿Para qué hace esta gente música entonces?”

Hablando de EDM, Reznor tampoco es fan de este género musical, y asegura que le podría haber gustado cuando tenía 18 años, pero no ahora y que de todas formas no tiene madera de permanecer en el tiempo o de que se escuche dentro de 10 años. De quien tampoco es fan Reznor es de Drake, de quien sí aprecia su talento para interactuar con sus fans a un nivel personal y que parezca “cool”, pero no su música: “le pregunto a mis amigos de Apple, ¿qué tiene Drake? Yo soy el tío mayor que no lo ve”.

¿Qué más no le gusta a Reznor? El vídeo de ‘Anaconda’ de Nicki Minaj (le parece “vulgar”) o Ashton Kutcher, del que dice que “parece un gilipollas”. “Hombre mayor grita a nube” no tiene más opiniones de cosas por el momento. Seguiremos informando.