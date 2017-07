The Killers: “De jóvenes pensamos que ser un hombre es “machismo”, tener músculos y ocuparte de las cosas”

Coincidiendo con su actuación en Bilbao BBK Live el viernes, jornada en la que se agotaron las entradas para el festival, pudimos hablar durante 5 minutitos con Ronald “Ronnie” Vannucci Jr, batería de The Killers, quien nos cuenta su visión sobre la letra de su nuevo single ‘The Man’ y nos avanza cuáles son las nuevas canciones del próximo largo de The Killers, aún sin fecha de edición, que más le gustan. ‘The Man’ aparece en nuestra playlist de las mejores canciones del momento.

Acerca de vuestro nuevo single ‘The Man’, ¿el resto de la banda comparte la misma visión de la masculinidad que podemos ver en la letra escrita por Brandon? ¿Cómo ves tú el concepto de masculinidad del que habla la canción?

Lo veo del mismo modo. Si la masculinidad tuviera una línea de tiempo (en nuestra vida), al principio tenemos una idea más ingenua de lo que puede ser. De jóvenes pensamos que ser un hombre es “machismo” (NdE: lo dice en castellano), tener músculos y ocuparte de las cosas. Sin embargo, cuando crecemos nos damos cuenta de que es algo mucho más profundo que todo eso. Se requiere paciencia, empatía, entendimiento, ser amable… Cosas más profundas. La canción es una idea de lo que un hombre joven piensa que tiene que ser la masculinidad, pero es irónico, porque lo que dice no es en absoluto, para nada, lo que un hombre debe ser.

¿Cuáles son tus canciones favoritas del nuevo disco y por qué?

Son muy nuevas, son todas mis favoritas.

¿Alguna en especial?

‘Wonderful, Wonderful’ me gusta mucho. También ‘Rut’ y ‘The Man’.

Desde ‘Battle Born’ en 2012, has estado trabajando en otros proyectos con tu otra banda Big Talk, ¿influye eso en la forma de tocar con The Killers?

Sí, hemos vuelto con una nueva forma de entendernos y apreciar el trabajo de los otros. En Big Talk, sobre todo en el primer álbum, yo tocaba todos los instrumentos. Eso ha hecho que aprecie más lo que la banda hace. Todos en The Killers queríamos tomarnos un descanso para después seguir tocando.

Volviendo al nuevo álbum y a sus canciones, ¿hay alguna que te mueras de ganas por tocar en directo y que todavía sea muy pronto para ello?

‘Wonderful, Wonderful’ y ‘Rut’. Sobre todo en festivales. Tienes que tener en cuenta que no todo el mundo aquí conoce bien a la banda, así que tienes que tocar los hits.

¿Prefieres entonces tocar en festivales a en conciertos propios?

Me gustan mucho los festivales por dos motivos. El primero de ellos es que puedes ir a sitios preciosos de todo el mundo y tienes casi todo el día para conocer la cultura del sitio al que vas y tocar por la noche. Cuando haces tu propia gira, tienes que estar a las dos en la sala para ensayar y luego volver para tocar por la noche. La otra razón es que sé que no todo el mundo viene a ver a The Killers, así que cuando me subo al escenario, es mi trabajo convencerles, tocar lo suficientemente bien como para que se vuelvan fans.

Es como un reto para ti…

Sí, no a todo el mundo que está aquí (en el BBK Live) les gusta The Killers aunque seamos cabezas de cartel. Y quiero que se hagan fans.



¿Qué influencias habéis tenido para componer ‘The Man’? ¿Han sido diferentes a otras canciones?

‘The Man’ fue la última canción que terminamos grabando para el disco. El productor (Jacknife Lee) y yo empezamos a trabajar en base a un loop de Kool & The Gang y a partir de ahí la desarrollamos. Surgió en California, la llevamos a Las Vegas, se la enseñamos a los demás, a Brandon le encantó. Entonces, tras algún cambio, escribió la letra. Hicimos nuestro propio loop.

¿Qué música has escuchado últimamente? ¿Afecta eso a la hora de componer?

Dios, sí, de todo. Mi novia es muy melómana y me enseña mucha música, como country o cosas así. También me gusta mucho lo que hacen Phoenix, que son amigos nuestros y les respetamos mucho, al igual que Fleet Foxes. Este es un gran festival, hay grupos este año que personalmente me gustan mucho.

¿Veremos a The Killers de gira en España al año que viene?

Sí, sin duda.