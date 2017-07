Madonna interpreta 5 temas en una gala benéfica de Leonardo DiCaprio

Madonna, que hace unos días se subió a Instagram ensayando un tema en directo, ha actuado esta noche en la gala benéfica de Saint Tropez de Leonardo DiCaprio. Había rumores de que la cantante podía participar en un festival portugués pero el ensayo de su red social favorita ha resultado corresponderse con lo que se ha visto en este lugar de Francia, país en el que, por otro lado, suele veranear la artista.

Madonna se ha dejado caer por este evento interpretando 5 canciones, ‘4 Minutes, ‘Ray of Light’, ‘Ghosttown’, ‘Open Your Heart’ y ‘La Isla Bonita’, esta última en compañía del modelo Jon Kortajarena, habitual en su videografía. Las dos primeras no las interpretaba en vivo desde 2009.

La cantante ha subido una foto a Instagram en la que agradece a Leonardo DiCaprio su labor por “la Madre Tierra” y su “generosidad”. Los primeros vídeos han ido apareciendo en perfiles de Instagram de los asistentes, lo que incluye a Jon Kortajarena. La fundación benéfica de carácter ecologista de Leonardo DiCaprio existe desde hace dos décadas. Tenéis más información sobre ella en su página web.

🌎🌏🌍🌈💘🙏🏻@leonardodicapriofdn Such an honor to be here supporting Leo's foundation and doing what we can to save Planet Earth! 🌍🌎🌏🙏🏻 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 4:50 PDT

#MADONNA performing #Ghosttown at #leonardodicapriofoundation ❤❤❤ Una publicación compartida de Madonna Universe (@madonnauniverse) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 4:29 PDT

Repost @rosacha A little bit of @madonna from our table 😭 a #rosacha está no Baile de Gala Beneficente de Leonardo DiCaprio em St. Tropez 🌟 OPEN UR HEART TO ME BABY 🎶🤸🏻‍♂@leonardodicapriofdn Una publicación compartida de kirsten (@xkir5tenx) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 5:47 PDT