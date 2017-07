Coldplay, U2, Amy Winehouse, Jay-Z y Haim, en la lista de ventas española

Repasamos la lista de ventas de las dos últimas semanas en España.

1(1) Gemeliers / Gracias

La semana pasada recuperaba el número 1 el último disco de Gemeliers, editado hace medio año y certificado como platino, gracias a una reedición con DVD que incluye bolsa de tela, un spinner y una toalla. El álbum desplazaba al puesto 2 ‘Lo niego todo’ de Joaquín Sabina, donde se mantiene esta semana.



4(E) Coldplay / Kaleidoscope

El nuevo y variado -no siempre para bien- EP de Coldplay llega al puesto 4 de las listas españolas mientras el álbum ‘A Head Full of Dreams’ continúa en el número 19 después de 85 semanas en lista y un álbum de platino.

‘Kaleidoscope’ tendría que haber sido también número 4 en Reino Unido por las ventas de su primera semana, pero no ha podido aparecer en las listas debido a su corta duración y número de canciones. En cambio, sí ha sido número 15 en Estados Unidos. La española es la mejor posición que se le conoce de momento, por encima del top 10 canadiense, el top 7 italiano, el top 29 francés o el top 37 alemán.



9(5) Rosa / Kairos

Rosa resiste una tercera semana en el top 10 de ventas, tras haber entrado al número 2 con ‘Kairos’. El reality que promociona el disco a saco acaba de terminar.



15(22) U2 / The Joshua Tree

Coincidiendo con su concierto en Barcelona celebrando el 30º aniversario de ‘The Joshua Tree’, la subida más fuerte en número de copias de la semana es la de la reedición de U2, que ya había sido top 7 en España. El disco original fue número 1 en nuestro país en 1987 y por supuesto uno de los álbumes más vendidos de aquel año.



17(E) The Vamps / Night & Day (Night Edition)

El tercer disco de estudio de The Vamps, que ha sido número 1 directo en Reino Unido y no ha logrado ningún otro top 10 más que en Irlanda, llega al puesto 17 en España, representando esta una de sus mejores posiciones internacionales. La “Day Edition”, por si alguien se lo pregunta, llegará a finales de este año.



24(6) Atacados / No hay relojes si tenemos sueños

La entrada más fuerte de la semana pasada era la de los debutantes Atacados, que ha sido producido por Pablo Cebrián, quien antes ha trabajado con Sergio Dalma, Manuel Carrasco, David Bisbal, Pastora Soler y Alex Ubago, entre otros. En su segunda semana, el largo desaparece del top 20. Su hit tipo anuncio de cerveza meets Bisbal, ‘Hasta que salga el sol’, suma medio millón de streamings en Spotify y también en Youtube, y cuenta con Lucía Gil en un registro muy Amaia Montero.



50(E) Ben Trempats / Canten Bonet de Sant Pere

El grupo de habaneras publica un disco de homenaje al desaparecido músico mallorquín Bonet de Sant Pere. Incluye ‘Canto a Mallorca’ y ‘Bajo el cielo de Palma’.



68(52) BSO Baby Driver

Hace unos días mencionábamos la banda sonora de ‘Baby Driver’ con motivo de la versión que ha incluido Sky Ferreira de ‘Easy’. Pues bien, el disco se coló la semana pasada en la lista española y logra mantenerse en lista una segunda, incluyendo temas de Danger Mouse featuring Run the Jewels y Big Boi, Jonathan Richman & The Modern Lovers o Blur.



70(E) Edguy / Monuments

La banda de power metal Edguy se cuela en el nº70 español además de ser nº6 en su país Alemania con este ‘Monuments’ que es el 11º largo de su discografía.



75(39) Blind Guardian / Live Beyond the Spheres

El tercer disco en vivo de Blind Guardian resiste hasta dos semanas en el top 100, aunque donde ha sido un éxito de verdad es en Alemania, donde ha llegado al número 9. El álbum dura 2 horas y 40 minutos.



84(E) Amy The Original Soundtrack

El disco con la banda sonora del documental de Amy aparece en la lista 2 años después de su edición, probablemente gracias a su estreno en la TDT. En su momento fue número 19 en Reino Unido.



86(VE) Linkin Park / One More Light

Chester Bennington era hallado muerto el pasado jueves por la tarde, justo cuando la lista de Promusicae se cierra y, aun así, ha habido tiempo para que el último largo de Linkin Park reaparezca en el top 100. Había sido número 7 en España a su edición hace unos meses.



90(E) Tijeritas / Leyenda viva – 30 aniversario

Con motivo de su regreso a los escenarios, Tijeritas edita grandes éxitos, con temas inéditos y colaboraciones.



92(54) Calvin Harris / Funk Wav Bounces Vol. 1

Malos datos en España para el disco de Calvin Harris, que entraba al puesto 28 hace tres semanas y parece que no pasará una cuarta en el top 100. No obstante, la buena aceptación de ‘Feels’, ya top 50 en singles, podría dar una sorpresa.

El álbum ha sido número 2 en Reino Unido y también en Estados Unidos, países en los que resiste mucho mejor gracias a que cuenta el streaming.



93(E) Asfalto / Sold Out

El grupo de rock publica su disco en directo en celebración de sus 45 años en la música con colaboraciones como El Drogas, Manolo García o Adolfo, Cánovas y Guzmán.



97(61) Jay-Z / 4:44

Jay-Z lleva 2 semanas en el número 1 de Estados Unidos. En nuestro país ya es un éxito que su nuevo álbum ‘4:44’ se haya colado en el top 100 y sobre todo que logre mantenerse una segunda semana en la tabla.



98(E) James Taylor / The Essential James Taylor

Compilación de James Taylor editada hace varios años que probablemente llegue a la lista gracias a algún tipo de oferta en algunos grandes almacenes.



— (37) Haim / Something To Tell You

Haim fueron la segunda entrada más fuerte de la semana pasada con su segundo álbum ‘Something To Tell You‘. Sin embargo, el grupo no logra resistir ni siquiera una segunda semana en todo el top 100: ha logrado fidelizar público, pero a poco público.

‘Something To Tell You’ ha sido número 2 en Reino Unido y número 7 en Estados Unidos, aunque es cierto que incluso en su propio país ha caído del puesto 7 al 70 en su segunda semana.



— (41) Zoo / Raval

La otra entrada que no resiste en el top 100 en su segunda semana es la de Zoo con ‘Raval’. La banda valenciana convertía en “sleeper” su debut ‘Tempestes vénen del sud’, logrando que ‘Estiu’, ‘Vull’ y ‘Corbelles’ superaran el millón de escuchas en Spotify. De momento el tema más querido de este nuevo álbum es ‘Ventiladors’.