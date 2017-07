Rihanna, “presidenta” de Francia, se reúne con Emmanuel Macron para hablar de educación

Rihanna ya no está de vacaciones (y por supuesto tampoco en España) y este jueves se ha reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su mujer, la primera dama Brigitte Macron, en el Elíseo de París, para hablar sobre el tema que investiga con su organización Clara Lionel, que son los problemas de educación que afrontan las niñas en muchos países en desarrollo del mundo, por ejemplo Malawi, país que visitó recientemente.

Los medios ya hablan por ejemplo de que el apretón de manos de Macron y Rihanna ha sido más elegante que el de Macron y Donald Trump, quien visitaba Francia recientemente para asistir al desfile del 14 de julio, donde presenció un “medley” del ejército francés con canciones de Daft Punk que pareció no entender, mientras Macron sonreía. También las redes sociales se han volcado con Rihanna llamándola “presidenta” o expresando que ha inventado la política.

Mientras Rihanna asume sus responsabilidades humanitarias, también disfruta de su nuevo número uno en Reino Unido gracias a ‘Wild Thoughts’ de DJ Khaled, que está a punto de caramelo de ser top 1 también en Estados Unidos, donde podría convertirse en su decimoquinto número uno en el país. En ambos casos sería arrebatándole el reinado a la canción del verano, ‘Despacito’, que ya empieza en descender en listas, como ha sucedido también en España.

Rihanna arriving at Elysee Palace in Paris to meet president Emmanuel Macron. 🇫🇷 pic.twitter.com/nZHhCgyq21

Committed with @GlblCtzn, @ClaraLionelFdn and @rihanna to #FundEducation. 264M children are out of school : let's take up this challenge! pic.twitter.com/tzvo5EBIPl

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2017