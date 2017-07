6 años después habrá disco de The Sound of Arrows: ‘Stay Free’ sale en octubre

Tras millones de años, finalmente The Sound of Arrows han anunciado su segundo disco. ‘Stay Free’, que así se titula el sucesor de uno de los mejores debuts pop de los últimos años, ‘Voyage’, publicado en el lejano 2011 (y por el que en su momento hubimos de esperar dos años), verá la luz el 27 de octubre.

‘Stay Free’ se ha adelantado recientemente con dos sencillos, en primer lugar el emocionante tema con cuerdas a lo ABBA ‘Beautiful Life’ y, en segundo, ‘In the Shade of Your Love’, una colaboración con Nikki and the Dove más ambiental, mística y “new age” en la onda de Enya.

El dúo sueco compuesto por Stefan Storm y Oskar Gullstran ha dicho que el disco es “menos conceptual que ‘Voyage’ y más sobre tener los pies en la tierra y contemplar el cielo, en lugar de flotar en el espacio”. “Hemos querido abrir las ventanas en el disco y dejar que pasara aire fresco”, ha dicho.

Próximamente en discos que no pensábamos que iban a salir nunca (y ya que ha salido el disco de Lana Del Rey), esperamos, ‘Masochism’ de Sky Ferreira y el segundo álbum ya mítico de Tinashe.

‘Stay Free’:

01 (Opening Titles)

02 Stay Free

03 Beautiful Life

04 Don’t Worry

05 Lost in LA

06 The Greatest

07 Wicked Ways

08 Moment in the Sun

09 Hold On

10 Another World

11 In the Shade of your Love

12 We Will Live Again (End Titles)