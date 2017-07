Ready for the Weekend: Tulsa, Alizzz, AMA, Arcade Fire, Jessie Ware, Stereophonics, BØRNS, Passion Pit…

Viernes tranquilo en número de nuevos álbumes que llegan al mercado (no en vano el martes comienza el mes de agosto), aunque algunos no pueden ser más relevantes y esperados; y no tan tranquilo en cuanto a lanzamiento de nuevos singles. Llegan a las tiendas los nuevos discos de Arcade Fire y The Fall -en este caso el 32º de su carrera-, así como la compilación de temas que durante los últimos meses Passion Pit han tenido a bien compartir en las redes sociales. También hay disco en directo “Unpeeled” de Cage the Elephant, que acaban de arrasar en varios festivales españoles. Por su parte, la cantante de folk Margo Price estrena EP. Todos ellos tienen una representación en nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend”.

En cuanto a sencillos, hoy han salido los nuevos de Jessie Ware, Julia Michaels, The Killers, Belle & Sebastian, Tori Amos, Macklemore con Lil Yachty, Iron & Wine (álbum a finales de agosto), Passenger o Stereophonics, que sacan álbum el 3 de noviembre. Incorporamos algunas de las canciones que también han salido a lo largo de los últimos días, como es el caso del tercer single en un mes de Kesha, una de las dos canciones que ha compartido Mick Jagger, Susanne Sundfør con John Grant, Skrillex con Poo Bear (mano derecha de Justin Bieber), Purity Ring, Alvvays o Charli XCX, cuyo vídeo lleno de chicos famosos está dando mucho que hablar. En cuanto a nuestro país, ya tenemos el nuevo tema mensual de AMA y Tulsa anuncia su fichaje por Intromúsica, su nuevo disco ‘Centauros’ y el adelanto ‘Venda vendita venda’. Alizzz, productor de ‘Mala mujer‘, tiene nuevo EP, y Carlos Ann anuncia disco de cara al mes de octubre.

BØRNS adelanta su nuevo disco, que saldrá ya en 2018, con ‘Faded Heart’. En el perfil de Katy B ha aparecido una canción llamada ‘About’ en la que no aparece ella (?), hay un nuevo tema sin título del recomendable Mura Masa junto a Moses Boyd, y también entretenido es lo nuevo de Snakehips con Anne-Marie o lo de Dimitri Vegas con Kiiara.

Incorporamos lo último de Piyama, que salía hace unas semanas, y cerramos con una versión de ‘Champagne Supernova’ de Oasis que se han sacado de la manga OneRepublic.