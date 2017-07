Tiger & Woods / On the Green Again

Tiger & Woods, el dúo formado por Valerio Del Prete y Marco Passarani que despuntara con temas de su primer EP de 2009 como ‘Gin Nation’, convenientemente recuperado para su puesta de largo en 2011, ‘Through the Green’, ha dado la vuelta al título de aquel disco para entregar este ‘On the Green Again’ a finales del año pasado. Este sábado 29 de julio lo presentan con un “live” en Barcelona como parte de la programación de RazzClubs.

El nombre del largo viene a querernos decir que el dúo se muestra en perfecta forma en su intención de desarrollar un álbum bailable de principio a fin, amparado en los ritmos de la música disco, en evocadores samples vocales y también en cierta vocación conceptual: el álbum se abre y se cierra con una “intro” y una “outro” que no pueden recordar más a las bandas sonoras de los 80, sobre todo a Giorgio Moroder, pero también un poquito a ‘Carros de fuego’, dejando para después de esa “outro” temas que ya conocíamos de años pasados de sus EP’s “Scoring Clubs”.

El conjunto nos muestra algunas de las mejores canciones que Tiger & Woods hayan entregado jamás. Ahí está ‘RockMeLoveMe’, toda una fiesta ochentera, muy chula, de arranque un tanto Michael Jackson, sintetizadores sensuales, piano house, cencerros y voces extasiadas y otras más robóticas, de nuevo en la línea del italo. También muy tarareable es la cósmica ‘Bestissimo’, de irresistibles “doo doo doos”. Son varias las veces en las que pueden venirnos a la mente los primeros Daft Punk (los de ‘Around the World’ o ‘One More Time’), como pasa en esta pista, ‘The Stopper’ o ‘Balloon’, pero el álbum es todavía mejor cuando recuerda a las playas melancólicas de unos Avalanches, como sucede en esa ‘Come and Get My Lovin” de arrebatos soul o en esa maravilla que cierra el álbum aunque sea como bonus track llamada ‘No More Talking’. Una suerte que hayan querido recuperarla.

Aunque tampoco lo necesitaban. Si bien es cierto que algunas pistas pasan más desapercibidas y que las deudas musicales del dúo son muy evidentes, son muchos los detalles que van enriqueciendo las canciones, como los vientos de ‘Endless Affair’, cuyos ritmos no se ciñen a la música disco, o la fiesta groove que se introduce en el minuto 1.25 de la estupenda y muy sueca ‘RadioTiger’. Un buen álbum que deja incluso alguna joya perdida como ese ‘Gentlemen Only, Ladies Forbidden’, de espectacular ritmo techno, sintes galácticos y atrevido título, que debería sonar en toda discoteca gay.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘No More Talking’, ‘RockMeLoveMe’, ‘Gentlemen Only, Ladies Forbidden’, ‘The Stopper’, ‘Balloon’

Te gustará si te gustan: Giorgio Moroder, Chic, Daft Punk, Chromeo

Escúchalo: Spotify