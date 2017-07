Triángulo de Amor Bizarro anuncian nuevas fechas de su gira

Triángulo de Amor Bizarro continúan con la gira de presentación de ‘Salve discordia‘, para nuestra redacción el mejor disco nacional del año pasado y también ganador del Premio Ruido y el Premio MIN a mejor álbum del año. El grupo, que hace poco ha publicado un EP de 4 temas con su tema estrella ‘Barca quemada’, anuncia nuevas fechas.

Probablemente ya sabrías que la banda forma parte del cartel de Low Festival este fin de semana o de Santander Music Fest la semana que viene. Pero además el grupo tiene prevista una larga gira por México durante el mes de septiembre, y a finales de este mes volverá a nuestro país para ofrecer varios conciertos en Zaragoza, Albacete, Ciudad Real o Valencia. Asimismo, habrá varias ocasiones especiales de verles en Madrid: actuarán 2 días seguidos en Alcalá de Henares, entre ellos la noche de Halloween (toda una rareza si recordamos además que el grupo es gallego) y también estarán en un concierto en La Riviera el 6 de octubre junto a sus compañeros de sello La Habitación Roja y Sethler. Este concierto es una iniciativa para conmemorar el #DíaMundialSaludMental de Festigma y las entradas están a la venta en Ticketea a 12 euros.

Próximos conciertos:

29/07/17 IDO FEST INCA, MALLORCA

30/07/17 LOW FEST, BENIDORM

04/08/17 SANTANDER MUSIC FEST, SANTANDER

05/08/17 VERTIGO ESTIVAL, JAÉN

11/08/17 PHE FESTIVAL, TENERIFE

26/08/17 ATARDECER NO GAIAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

31/08/17 GUADALAJARA, MÉXICO

01/09/17 TOLUCA, MÉXICO

02/09/17 MORELIA, MÉXICO

07/09/17 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

08/09/17 QUERÉTARO, MÉXICO

09/09/17 LEÓN, MÉXICO

14/09/17 CUERNAVACA, MÉXICO

16/09/17 PUEBLA, MÉXICO

17/09/17 OAXACA, MÉXICO

21/09/17 TEXCOCO, MÉXICO

22/09/17 CDMX, MÉXICO

23/09/17 PACHUCA, MÉXICO

30/09/17 FIZ, ZARAGOZA

06/10/17 LA RIVIERA, MADRID

07/10/17 CASETA DE LOS JARDINILLOS, ALBACETE

31/10/17 THE GREEN IRISH, ALCALÁ DE HENARES

01/11/17 THE GREEN IRISH, ALCALÁ DE HENARES

02/11/17 ZAHORA MAGESTIC, CIUDAD REAL

18/11/17 REPVBLICCA, MISLATA, VALENCIA