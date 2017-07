Sorpasso: ‘Rather Be’ ya no es la canción más famosa de Clean Bandit

Aquellos que vieran a Clean Bandit como “one hit wonder” tras la edición de ‘Rather Be’ se cubrieron de gloria. Es verdad que las cosas no pintaban muy bien cuando la excelente ‘Extraordinary’ no lograba repetir ni una décima parte de su éxito, pero el grupo se recuperó bastante con ‘Real Love’ y lo cierto es que ni la marcha de su violinista ha podido con ellos.

Clean Bandit han logrado además recientemente el mayor éxito de su carrera. Finalmente, tras meses de aceptación entre el público, ‘Rockabye’ ha logrado sumar más streamings en Spotify que su gran hit ‘Rather Be’. Si esta acumula 564 millones de streamings, ‘Rockabye’ lleva ya 571 millones. Es verdad que ahora estamos en la era del streaming y que ‘Rockabye’ no ha logrado igualar el triple platino de ‘Rather Be’ en Estados Unidos y Reino Unido, pero eso no puede quitarle méritos a la canción que estrenaban a finales del año pasado. En 2013 ya estaba más que asentado Youtube y atención, ‘Rather Be’ tiene 450 millones de visualizaciones en el visor de Google por 1.300 millones de ‘Rockabye’.

El giro al tropical house del grupo no ha podido tener más aceptación y además de sumarles un número 1 en Reino Unido les ha dado un top 9 en el difícil mercado de Estados Unidos, donde ‘Rather Be’ quedó un puesto por abajo, en el top 10.

Además, ‘Rockabye’ ha allanado el camino a ‘Symphony’, su tema con Zara Larsson, que también ha tenido un éxito excepcional, añadiendo otro número 1 a la carrera del grupo en las islas británicas, algo que no ha repetido, eso sí, su tema con Marina and the Diamonds, ‘Disconnect‘, que no se ha asomado por las listas. ¿Para cuándo, en cualquier caso, el segundo disco del grupo?