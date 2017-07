22.000 personas evacuadas de Tomorrowland tras incendiarse parte del escenario principal

Un incendio en parte del escenario principal del festival Tomorrowland, que se ha celebrado esta noche en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, ha obligado a la evacuación de sus más de 22.000 asistentes, tras declararse incendio en el lugar entrada ya la noche y poco después de que se celebrara un espectáculo pirotécnico. Once operarios acudieron a las 22.00 horas a la extinción del fuego, que tomó una hora. Se atribuye el incendio al sobrecalentamiento de un foco. Afortunadamente no se han producido daños personales.

Tomorrowland es uno de los festivales de música electrónica más populares del mundo. Su cartel de este año en Barcelona incluía nombres como Ruben Rider, Dj Valdi, Jose AM, Hektor Mass, Dj Nano, Abel Ramos, Albert Neve, Double Pleasure, Yves V, Ingrosso, Afrojack y Steve Aoki. Además, vía satélite se pudieron asistir a las sesiones en Bélgica -sede del festival- y otros países de Armin Van Buuren, KSHMR, Dimitri Vegas y Like Mike.

Los vídeos del incendio se multiplican en las redes sociales y son espectaculares. Algunos usuarios lamentan que “no pensaba que la noche terminaría así”, mientras otros bromean con que el fuego se originó porque se pinchó ‘Despacito’ durante el festival. Más allá de la broma “el festival está que arde”, también pueden encontrarse en Twitter memes varios sobre lo ocurrido.

didn't think my night would end like this #tomorrowland pic.twitter.com/10fRz4ivdk

— Nicole (@nicoledeans_) July 29, 2017