Bonjour, les copains! (7): My Bubba, Bedouine, Paupière, KIZ, The National…

Los largos días de verano se prestan para darle una oportunidad a algunos discos que quedaron en la reserva semanas atrás. Pero aunque parezca que en esta estación la vida afloja el ritmo (al menos en las ciudades) tengo la suerte de ser fan de bandas que no han dejado de trabajar y han presentado nuevo material últimamente o adelantos de sus futuros LPs. Y los que no publican material inédito presentan versiones, remezclas o rarezas que hacen que no falten novedades en nuestros reproductores.

Por ejemplo, las nórdicas My Bubba editan este mes un 7” que incluye una mejorada variante de ‘Gone’, single que abría el primer álbum de la banda, ‘How’s Done in Italy’, cuando aún eran trío y se hacían llamar ‘My Bubba & Mi’. Forma parte de las ‘Blue Series’ que recoge el paso de diversos artistas por los Third Man Studios de Nashville bajo la producción de Jack White. En la cara B encontramos una deliciosa versión de la original de Dylan, ‘You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go’ que se aleja de la original en las formas (como ya hicieran con ‘Sexual Healing’ en ‘Goes Abroader’) y la llevan a su terreno de delicadezas acústicas en el que siempre es una delicia sumergirse.

Uno de los descubrimientos de este año ha sido el trabajo debut de Azniv Korkejian, bajo el nombre de Bedouine. De padres armenios, Azniv nació en Siria y se crió en Arabia Saudí. Posteriormente su familia se mudó a Boston y, tras recorrer varios estados, Azniv se asentó en Los Ángeles. Allí conoce a músicos de diversos orígenes con los que termina por grabar un álbum, también llamado ‘Bedouine’, plagado de notas del pop-folk de otras décadas que, junto al envolvente grave de su voz, parece guiarnos por los mundos que la cantautora trae consigo.

Aprovechando la temporada estival rescato el EP que la francesa Alexia Gredy publicó a principios de este año, ‘L’habitude’, tal y como han hecho los responsables del recopilatorio de chanson ‘Au calme, les citoyens! (Vacances et chanson française)’, que han incluido el tema ‘Mon rêveur’, uno de mis favoritos hasta la fecha del primer trabajo de la cantautora. Paupière, el trío de Montreal de electro-pop, presentará después del verano su primer largo, ‘À jamais privé de réponses’. Mientras tanto, nos conformamos con el EP editado el pasado año y el single de presentación que publicaron a principios de este año, ‘REX’. En la misma línea de pop de sintetizadores el dúo francés KIZ (no confundir con el proyecto de hip hop alemán K.I.Z.) nos trae el pegadizo ‘Des tours’, que da nombre a su primer álbum y llevan presentando desde primavera por toda Francia.

La vuelta de Lucky Soul es toda una celebración para los seguidores de la banda. ‘Hard Lines’ será el nombre de su nuevo trabajo, que llegará el próximo 11 de agosto y algunos no podemos esperar. Por lo pronto conocemos dos temas de ese nuevo disco, ‘No ti amo’ y ‘(Hurts Like a) Bee Sting’, que nos sacan a la pista de baile pero sin perder esa esencia de nostalgia y esperanza tan característica de las canciones de los de Londres. No se quedan atrás en luminosidad Rusos Blancos estrenando el single ‘Amor ¿que si tengo o si quiero?’, una disertación sobre los vericuetos del amor, con todos los ingredientes para hacer que la fiesta no pare.

No tengo ni idea de cómo he llegado a engancharme al EP de The Radio Dept., ‘Teach Me to Forget’, con remezclas, un par de temas nuevos y la versión alternativa del tema homónimo. Sin ser muy fan de la original, la remezcla a cargo de Henning Fürst (el que fuera miembro de The Tough Alliance) de ‘We Got Game’ se me ha colado en la lista de temas veraniegos tras convertirse en temazo reggae-dub-playero. Las razones de por qué lo nuevo de The National me encanta sí las tengo un poco más claras. No ha habido nuevo material desde ‘Trouble Will Find Me’, publicado en 2013, y algunos estábamos esperando novedades desde hace tiempo. ‘Guilty Party’ es el adelanto de ‘Sleep Well Beast’, que saldrá a la venta a principios de septiembre.

Algunos recordaréis a The Weepies como ese dúo norteamericano de pop-folk que durante los últimos diez años ha “colado” incontables temas en bandas sonoras de series y programas de TV (hace poco los volví a oír en un programa de una de las principales cadenas españolas). Deb Talan, el 50% de la banda, publicó esta primavera su tercer LP en solitario, ‘Lucky Girl’, indicado para fans del pop acústico y seguidores del dúo. Y si aún quedan ganas de más Weepies podemos obtener algunos temas en directo en el EP Live Sessions a través de iTunes, donde repasan temas en solitario de Steve Tannen y Deb Talan y de ambos como dúo. Por otro lado, los garajeros Cage the Elephant tienen nuevo trabajo con temas grabados en directo en Los Ángeles, Washington DC o Nashville acompañados de cuarteto de cuerda y percusión adicional a la habitual. El resultado ofrece un acercamiento más íntimo y vintage a temas ya conocidos como ‘Sweetie Little Jean’ o ‘Rubber Ball’, que dan una nueva dimensión a su repertorio. El álbum se titulará ‘Unpeeled’ y contendrá veintiún cortes.

Bifannah es una banda con miembros repartidos entre Galicia e Inglaterra nacida en 2015. Tras publicar un EP autoproducido el pasado año, presentan ahora su primer largo, ‘Maresia’, que aúna pop, garaje y psicodelia con letras en portugués. ‘Faz-me mal’, ‘Elisera’ o ‘Sol de chuva’ son algunos de los temas en los que vale la pena fijarse. Y desde Galicia a Asturias: otro grupo de pop-garaje (o 60’S-kiddy-garage como ellos mismos se etiquetan) son Bobkat’65, que recientemente publicaban ‘This Lonely Road’. Una propuesta de lo más interesante a través de diez canciones que bien podrían haber sido creadas hace medio siglo. Con elegancia y frescura han conseguido captar la esencia de finales de los 60 y es inevitable no pensar en bandas de garaje lideradas por mujeres -que desgraciadamente no tuvieron tanta visibilidad como las encabezadas por hombres- como The Tone Benders, The Liverbirds o The What Four.

Para terminar, no podía dejarme fuera lo último de Lucy Rose. La británica presenta su cuarto álbum, ‘Something’s Changing’, y se consolida como una de las mejores voces de la nueva generación de cantautoras del país. La mezcla entre Laura Marling y la Linda Ronstadt de los 70 en temas como ‘Find Myself’ o ‘Love Song’ la convierten en una artista de lo más interesante en su campo. Y como propina para acabar esta lista, aunque apareció en plataformas digitales hace ya unos meses, incluyo la versión de Lisa Hannigan del ‘Oh! You Pretty Things’ de David Bowie que salió al final de un episodio de la serie norteamericana ’Legion’. La irlandesa -recordada por muchos por sus colaboraciones vocales con Damien Rice- tiene tres largos en el mercado y actualmente se encuentra de gira por Europa, aunque de momento no hay fechas confirmadas en España.

‘You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go’ – My Bubba

‘Nice and Quiet’ – Bedouine

‘Mon rêveur’ – Alexia Gredy

‘Rex’ – Paupière

‘Des Tours’ – KIZ

‘(Hurts Like a) Bee Sting’ – Lucky Soul

‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’- Rusos Blancos

‘We Got Game (Henning Fürst remix)’ – The Radio Dept.

‘Guilty Party’ – The National

‘Butterfly’ – Deb Talan

‘Sweetie Little Jean (Unpeeled)’ – Cage the Elephant

‘Faz-me mal’ – Bifannah

‘This Lonely Road’ – Bobkat’65

‘Find Myself’ – Lucy Rose

‘Oh! You Pretty Things’- Lisa Hannigan