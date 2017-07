David Bustamante agrede a un paparazzi de Telecinco

David Bustamante es hoy noticia en todos los diarios después de haber agredido a un periodista del programa de Telecinco Cazamariposas, llamado Jordi Martín. Según recogen medios como El País, ABC o Vertele, a Bustamante le ha sentado mal que este periodista aireara una supuesta nueva relación entre el cantante y una bailarina llamada Sandra. Bustamante ha perdido los nervios y al encontrarse con Jordi Martín este domingo le ha propinado un guantazo y una patada. “Iba siguiendo a David y de repente ha parado el coche en una vía de servicio. Ha salido muy exaltado, me ha pegado una patada y lo primero que me ha dicho es que le he jodido la vida, que su hija se ha enterado”, ha relatado el periodista gráfico.

María Patiño ha sido quien ha dado la noticia en Socialité este fin de semana: “Bustamante asume que se ha alterado y que le ha dado una patada al compañero. Me dice que ha tenido que aguantar que Jordi haya amenazado de muerte a toda su familia, que le haya amenazado con mandarle a los Miami y que le haya llamado subnormal. Ha perdido los nervios”. Jordi Martín ha indicado que pondrá una denuncia contra David Bustamante tras dirigirse al hospital “magullado”.

15 años después de OT1, David Bustamante continúa siendo uno de los artistas españoles más exitosos. El cantante publicaba en junio de 2016 su último disco hasta la fecha, ‘Amor de los dos’, que era número 1 en España durante dos semanas consecutivas, ha sido certificado como disco de oro y ha resistido en el top 100 hasta 49 semanas. El single ‘Como yo te amé’ suma 6 millones de reproducciones en Spotify.

Recientemente ha editado otro single en el que se suma a la moda del tropical house, ‘Lo pide el alma‘. Este single, en cambio, no ha entrado en el top 100 oficial español pese a haber aparecido varias semanas entre lo más radiado del país.