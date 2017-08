El guitarrista de Korn reconoce que sus palabras sobre el suicidio de Chester Bennington fueron “desafortunadas”

Brian “Head” Welch, guitarrista de Korn, era amigo de Chester Bennington, el recientemente fallecido cantante de Linkin Park, que se suicidó el pasado 20 de julio, por lo que la muerte del artista le ha afectado de manera personal. Sin embargo Welch, motivado por la emoción y la impresión, reaccionó ante esta muerte en las redes sociales de manera que se tildó de poco sensible, cuando asentó que “dejar a tu mujer y a tus hijos es de cobardes” y que está “harto de esta mierda del suicidio”.

Ahora, en una entrevista para WRIF, Welch ha reconocido que sus palabras ante el suicidio de Bennington fueron “desafortunadas” y que debió expresar su mensaje “de manera distinta”. “Hablé desde un corazón roto y hecho trizas, desde la desolación y la pena”, ha dicho. El guitarrista asegura que tras la polémica por sus palabras ha aprendido a no expresar su duelo en internet porque durante el duelo se sienten emociones muy dispares, desde “pena” a “confusión y rabia”, como asegura citando a su colega Slash.

Welch sin embargo expresa nuevamente su sorpresa por que personas que supuestamente tenían vidas felices como Chris Cornell y Bennington decidieran suicidarse, además de la misma manera. “¿Cuándo en la historia del rock, o incluso en el negocio de la música, se ha visto así? Dos hombres con voces monstruosas, que inspiran a tanta gente… Esperarías algo así de gente cuyas vidas son un desastre, pero no de este tío que tiene una familia y al que le va tan bien”.

En los últimos días la viuda de Bennington, Talinda, ha recordado al fallecido cantante en una emotiva carta pública. También la ex mujer del artista, Samantha, con quien Chester estuvo casado de 1996 a 2005, ha escrito una carta firmada junto a su hijo Denver lamentando su fallecimiento. Ha escrito en Facebook: “Las palabras no pueden explicar la devastadora pérdida que mi hijo y yo, junto con el resto de nuestras familias, sentimos por la reciente muerte de mi ex esposo y padre de mi hijo. Rezo para que esté en paz y no sufra más”.