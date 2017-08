The Weeknd relanza ‘Reminder’ con nuevos colaboradores

Al mismo tiempo que se estrenaba un vídeo de director español para ‘Secrets’ con el que no ha pasado gran cosa (lleva 47 millones de visitas en un mes, poquito para los estándares de The Weeknd), se ha enviado a radios un par de canciones más de las contenidas en el último disco del artista, ‘Starboy’. Se trata de ‘Rockin” y ‘Reminder’ y sorprendentemente la que más ha calado es esta última, que además ya contaba con su propio videoclip.

El tema avanza tímidamente en el Billboard Hot 100 y en la última lista publicada sube al puesto 90, ya además con más de 100 millones de reproducciones tanto en Spotify como en Youtube. Las cosas pintaban bien para la canción en streaming, pero además desde hoy se intenta revitalizar el interés por el tema con un remix que respeta el espíritu de la canción original pero añadiendo nuevos versos tanto de Young Thug como de A$AP Rocky.

The Weeknd ha triunfado con los dos singles producidos por Daft Punk de su último disco, acercándose a los 800 millones de reproducciones en Spotify con ‘Starboy’ y a los 500 millones con ‘Feel It Coming’. Sin embargo, ha tenido problemas para destacar con una tercera canción. Aunque nosotros habríamos apostado por ‘Rockin’‘, la opción Max Martin, no ha calado, y tampoco especialmente otros intentos con vídeo como ‘Party Monster’ o ‘Secrets’. ¿Funcionará la nueva versión de ‘Reminder’?

Aparte de pasarse por ‘Lust for Life’ de Lana del Rey, The Weeknd también ha tenido tiempo recientemente de aparecer en el vídeo ‘A Lie’ de French Montana, todo esto sin abandonar la gira mundial que le acaba de traer al FIB.