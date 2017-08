Win Butler insinúa que Pitchfork, CoS, Clash Music y Chicago Tribune no saben lo que es “rapear”

Win Butler, líder de Arcade Fire, ha concedido una entrevista a Beats 1, recogida por el NME, en la que responde a algunas de las malas críticas de su último disco, ‘Everything Now‘, que ha sido puntuado con 5 estrellas sobre 5 por el citado quincenal británico, pero por ejemplo con un 2 sobre 10 por un medio londinense llamado The 405.

Win Butler ha centrado sus palabras en las críticas hacia su “rap” en el single ‘Signs of Life’. “Cada crítica negativa que he leído del disco menciona que rapeo en una canción, lo cual no es cierto, a menos que la gente no sepa lo que es rapear. A menos que Bob Dylan rapee, yo no rapeo en una canción de Arcade Fire. No es algo que haya sucedido. Pero es el tipo de cosa que se está copiando y pegando de algo que salió hace seis meses, y así es como funcionan las cosas. Es interesante ver cómo al final se convierte en verdad. Algunos pseudo hechos se transforman en saber popular, cuando todo el mundo que sabe lo que es el rap sabe que yo diciendo los días de la semana no es rapear. No es lo que es el rap. Pero si lo repites lo suficiente, se convertirá en verdad”.

El discurso de Butler sigue con el juego de realidad vs invención que hemos visto en el mismísimo vídeo de ‘Creature Comfort’, ¿pero tiene razón? ¿A qué medios se refiere? En cuanto a lo primero, no todos los medios que han realizado malas críticas del disco han hablado de su rap. En cuanto a lo segundo, lo cierto es que sí hay unos cuantos que lo han hecho. Clashmusic califica ‘Signs of Life’ de “funk vago” y dice que se parece más a ‘Rudebox’ de Robbie Williams que a ‘Rapture’ de Blondie (el primer rap en ser número 1 del Billboard Hot 100 de la historia). Califica la actuación de Win Butler como “rap chungo”. Consequence of Sound coincide en la comparación con ‘Rapture’ de Blondie, y también es para mal, pues considera que “el homenaje se transforma en parodia” y califica ‘Signs of Life’ como “bobamente seria”.

Chicago Tribune considera que Win Butler “rapea torpemente”, mientras que Pitchfork, en un párrafo en el que menciona varios puntos flacos del álbum a su entender, bromea sobre que Win Butler pueda “rapearte todos los días de la semana”.

Os recordamos que nuestra redacción ha incluido el nuevo disco de Arcade Fire en la sección de Discos Recomendados, defendiéndolo con la excepción de un par de canciones (‘Peter Pan’, ‘Good God Damn’). Mi compañero Pablo N. Tocino indicaba que “aunque no esté al (altísimo) nivel de las anteriores, ésta es una huella más dentro de la evolución de una de las bandas más interesantes de la actualidad”.