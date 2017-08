Garbage, entre ‘Caperucita’ y ‘El exorcista’ en el vídeo político de ‘No Horses’

Garbage han estrenado recientemente una canción suelta llamada ‘No Horses’, sobre todo para celebrar (y recordar) el tour con Blondie en el que se han embarcado este verano y que recorre Norteamérica también durante el mes de agosto tras haber arrancado el 5 de julio. Garbage están tocando unas 15 canciones por noche arrancando con ‘No Horses’ y Blondie, unas 14, en presentación de su muy buen disco de este año, ‘Pollinator‘.

Hoy Garbage estrenan un vídeo para su nueva canción en el que además de caballos, revueltas callejeras y montones de basura, asistimos a un sinfín de referencias cinematográficas y religiosas, como en tantas ocasiones estos fans de Luis Buñuel y Russ Meyer han demostrado. En este caso, ‘Caperucita’ y ‘El Exorcista’ parecen algunas de esas referencias bajo el prisma del director Scott Stuckey.

Scott dice en un comunicado: “He observado que cuando los gobiernos descuidan a los ciudadanos en su propio beneficio, la música se vuelve una patada en el culo. Como el ‘Mississippi Goddam’ de Nina Simone o ‘Straight to Hell’ de The Clash. ‘No Horses’ me hizo darme cuenta de que no estoy loco, estos son realmente tiempos jodidos. La letra tiene mucha fuerza así que el desafío fue añadir algo visual que no arruinara la interpretación de cada uno”. Los beneficios del tema serán donados a Cruz Roja a finales de 2018.