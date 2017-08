Julia Holter anuncia conciertos en España

Julia Holter anuncia que ofrecerá tres conciertos en noviembre en nuestro país. La gira “Julia Holter (solo on Grand Piano) with special guest Tashi Wada” pasará por Madrid (27 de noviembre en el Teatro Barceló, entradas ya a la venta), San Sebastián (28 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia, entradas a la venta en septiembre) y Barcelona (29 de noviembre en Sala Barts, Festival de Jazz). El telonero Tashi Wada es un músico estadounidense experimental. La nota de prensa de la promotora dice de él que “sus composiciones suelen utilizar estructuras de apariencia sencilla, pero que esconden sistemas de afinación que han sido sutilmente calibrados para generar inesperados efectos de percepción”.

En cuanto a la cabeza de cartel, Julia Holter es autora de discos tan notables como ‘Tragedy’, ‘Loud City Song‘ o ‘Have You In My Wilderness‘, aunque hay que recordar que el último trabajo de Holter hasta la fecha es el directo ‘In The Same Room’, que salió en marzo de este año. Fue grabado con su banda de gira en los londinenses RAK Studios y recrea once temas ya publicados en álbumes previos (salvo ‘Ekstasis’, que no está representado). Os dejamos con este directo, que culminaba con su obra cumbre, ‘Sea Calls Me Home’.