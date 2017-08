Billboard confirma el número 1 de Lana del Rey

Tras 48 horas de retraso, Billboard resuelve la incertidumbre entre los fans de Lana del Rey, Tyler, the Creator y Meek Mill (Billboard & Tidal, get your shit together!!!) y comunica en una noticia quién es el nuevo número 1 de Estados Unidos. La victoria ha sido finalmente para ‘Lust for Life’ de Lana del Rey, aunque no con las cifras oficiosas que una fuente de la industria facilitó el lunes y que suelen ser fidedignas.

Esas fuentes decían que Lana del Rey sería top 1 con el equivalente a 103.000 copias, pero finalmente alcanza las 107.000 unidades, según Nielsen. De ellas 80.000 procederían de la venta de álbumes reales. Tyler, the Creator queda en segundo lugar con 106.000 copias, a solo mil puntos, tras haber vendido bastante menos, 70.000 álbumes. Aunque quien más se ha beneficiado del streaming ha sido Meek Mill, que ha terminado en el puesto 3 con 102.000 puntos a pesar de haber vendido solo 37.000 discos.

Billboard insiste en que un proveedor importante no ha podido pasar antes sus datos, pero no revela cuál en pos de la transparencia. Como el número 1 del Billboard 200 coincide finalmente con el que ha sido el disco más vendido, suponemos que no llegará la sangre al río, pero queda de nuevo sobre la mesa el sistema injusto que usan las listas estadounidenses. Vuelvo a decirlo: cuánto que aprender de las listas de álbumes británicas, que sí están aplicando el streaming de manera apropiada, excluyendo los singles más populares de cada disco y por supuesto excluyendo la venta de pistas sueltas.