Olly de Years & Years cumple su sueño de cantar un dúo gay, gracias a Kele Okereke

Kele Okereke de Bloc Party continúa promocionando su nuevo disco en solitario, que sale a la venta el próximo mes de octubre bajo el nombre de ‘Fatherland’, y del que ya habíamos conocido alguna que otra canción.

Y sin embargo, Kele tenía un as en la manga. Hoy presenta una canción llamada ‘Grounds for Resentment’ que es un dúo abiertamente gay cantado con Olly Alexander de Years & Years. La canción quiere ser “un precedente de músicos abiertamente gays cantándose una canción de amor el uno al otro sin tener que usar códigos secretos”. La intención recuerda poderosamente unas declaraciones de Olly Alexander en las que mostraba su intención de grabar algún día un dúo que fuera abiertamente gay, junto a otro artista, barajando en aquel momento el nombre de Sam Smith. Parece que este no estaba disponible (¿dónde estás metido, Sam?), o bien se ha decantado finalmente por Kele. En cualquier caso este ha reconocido en un chat con The Guardian reciente haber actuado influido por aquellas declaraciones de Olly.

Al margen de la letra, en la que Kele recuerda a Olly “las noches de pasión que pasaron juntos” a través de su perfume, ‘Grounds for Resentment’ es una excelente canción cuyo piano lleva directamente al pop deluxe de los 70 al que ni uno ni otro se habían asomado. Remata el puente un solo de saxo bastante jazzy. ¿Mini hit a la vista? Como mínimo, favorita de sus fans y… ¿en serio nadie había hecho una balada gay a dúo antes? Elton John y George Michael, por ejemplo, llegaron a convertir en número 1 una versión en directo de ‘Don’t Let the Sun Go Down On Me’, pero de un tema concebido por Elton John en solitario en 1974.