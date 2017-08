La Terremoto de Alcorcón transmitirá tus peticiones para sus imitaciones de ‘Tu cara me suena’

La Terremoto de Alcorcón será una de las próximas concursantes de la sexta temporada de ‘Tu cara me suena’ y nos atrevemos a afirmar que será una de las favoritas del público antes de empezar. El cásting también incluye a Pepa Oniorte, Lucía Jiménez, Lucía Gil, Diana Navarro, Fran Dieli o Raúl Pérez. Vertele le realiza hoy una entrevista en la que revela con quién le gustaría hacer un dúo al margen del programa (“Madonna, Kylie Minogue, P.J. Harvey, Lola Flores o Frank Sinatra… ¿Esto no va de imaginar?”) y también hace alguna que otra referencia a las imitaciones o adaptaciones que le han dado la fama: “Si sin quererlo superé el vídeo de Madonna… Oye, lo mismo proponiéndomelo… No quiero demostrar nada, es una palabra que me aburre. Quiero disfrutar y punto”.

JENESAISPOP también ha podido hablar con ella, preguntándole qué podemos esperar de su participación y qué le gustaría imitar, y ella nos ha ofrecido una carta como respuesta: “Queridos amigos, lectores, seguidores y musiqueros varios. Como ya sabéis por las redes formaré parte del elenco de seres que concursarán en la Sexta edición de TCMS. Me preguntan qué podéis esperar de mí… Yo no esperaría mucho de mi persona en semejante formato, recordad que lo de imitar, nunca fue lo mío. Por eso me decanté más por la parodia, lo que sí os aseguro es que intentaré sacarle chicha a algunos temas olvidados y seré vuestro Shazam. Me gustaría imitar a alguno de los que me propongáis, si tenéis alguna idea genial por favor no dudéis en pasármela y yo se lo transmitiré a la cadena!!!! Hagamos esto juntos”.

Os recordamos que La Terremoto de Alcorcón no solo ha adaptado hits mainstream de gente como Kylie sino también alguna canción más underground tipo Azealia Banks. Podéis dejar vuestras peticiones en la sección de comentarios o mandarlas al mail jenesaispop@gmail.com. Nosotros se las retransmitiremos tal cual.

Por otro lado, os dejamos con un vídeo de una fiesta reciente organizada por La Terremoto que incluyó actuaciones de La Prohibida, Azul y Negro, Bflecha o Amatria. Fue el XIII Aniversario del Bar Flexas de Palma.

Bar Flexas XIII aniversario from Pedro H. LAjara on Vimeo.