Becky G y Bad Bunny se apuntan otro hitazo

La mexicoamericana Becky G, que suma 233 millones de reproducciones en Spotify con su tema ‘Shower’, no es ajena al éxito. Además, otros temas suyos como ‘Can’t Stop Dancin’ o ‘Lovin’ So Hard’ han funcionado también especialmente bien. Por su parte, el portorriqueño Bad Bunny es otro de esos artistas sin disco largo que no han dejado de crecer en los últimos años en las plataformas de streaming con temas como ‘Soy peor’ o ‘Diles’. La reciente ‘Tú no metes cabra’ le ha llevado a aparecer en Pitchfork, que también reseñó un remix de ’Soy peor’ con J Balvin.

Pero algo va a dar un paso más allá gracias a ‘Mayores’, la canción conjunta que compartían hace un par de semanas, un escándalo absoluto de letra del que ya hablamos y que, por supuesto, se ha viralizado. Su vídeo oficial sobrepasaba los 50 millones de visualizaciones en tan solo dos semanas, llegando al #1 en YouTube en seis países: México, España, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Entre sus compositores se encuentran Servando Primera (‘Duele El Corazón’, ‘Felices Los 4’), Mario Cáceres (‘Vacaciones’, ‘Felices Los 4’), Patrick Ingunza (‘Duele El Corazón’), Alexander Castillo (‘Me Enamoré’, ‘Vente Pa’ Ca’) y Benito Antonio Martínez aka Bad Bunny. Como veis, casi nada. ¿Cuántos miles de millones de reproducciones suman entre todos estos? Así, no es de extrañar que ‘Mayores’ sea la subida más fuerte en la lista española de singles de la semana, que pasamos a analizar a continuación.



1(1) J Balvin, Willy William / Mi gente

J Balvin y Willy William continúan siendo número 1 en España por segunda semana consecutiva, mostrando que lo de ‘Mi gente’ va para largo. Además, otra canción de J. Balvin, ‘Bonita’, junto a Jowell & Randy, avanza del puesto 13 al puesto 11 en su octava semana.



6(5) C.Tangana / Mala mujer

Parece que ‘Mala mujer’ está algo estancada y podría haber tocado techo. El tema está siendo apoyado por las radios, pero no de manera decidida: esta semana vuelve a la lista de los 50 temas más radiados del país, pues la semana pasada no lo estaba. En 40 Principales baja del 14 al 18.



42(72) Becky G, Bad Bunny / Mayores

La subida más fuerte, como destacábamos, es la de la canción ‘Mayores’ de Becky G con Bad Bunny, un tema que únicamente les va a confirmar en la lista española, pues sus streamings ya se contaban por millones en la red.



67(E) Romeo Santos, Daddy Yankee, Nicky Jam / Bella y sensual

73(99) Romeo Santos / Imitadora

Incluida en el disco que esta semana es número 3 en España, el nuevo del cantante de bachata Romeo Santos, que acaba de ser puntuado con un 7,6 en Pitchfork, ‘Bella y sensual’ es la entrada más fuerte de la semana. También avanza en su segunda semana otro single del mismo álbum, ‘Imitadora’.





86(E) Louis Tomlinson, Bebe Rexha, Digital Farm Animals / Back to You

El ex One Direction llega al top 100 con su nuevo single, pero por debajo de lo que ha llegado Harry Styles recientemente. El mismo escenario tiene lugar en Estados Unidos, donde esta canción de momento es solo top 40, y Reino Unido, donde se ha quedado en el puesto 13, fuera del top 10.



89(RE) Linkin Park / In the End

98(RE) Linkin Park / Numb

Tras la muerte de Chester por suicidio, no solo el último disco de Linkin Park llega al top 6 por primera vez en España sino que los dos mayores hits de la historia de la banda aparecen por el top 100. Promusicae revela por accidente que ‘In the End’ hasta ahora solo había sido puesto 898 en las listas de streaming y ‘Numb’ puesto 947.