Detenido por asesinato “Kidd Creole” de Grandmaster Flash and the Furious 5

Nathaniel Glover, más conocido como Kidd Creole como miembro de Grandmaster Flash and the Furious 5, ha sido detenido y acusado de asesinato en Nueva York. La víctima es un hombre de 55 años llamado John Jolly que vivía en un hogar para personas sin techo. Glover habría tenido una riña con este hombre en Manhattan durante la noche del martes y le habría dado varias puñaladas. John Jolly fue trasladado a un hospital, donde no pudo hacerse nada por salvar su vida. Nathaniel, que según NY Daily, trabaja como guarda de seguridad cerca de donde se produjeron los hechos, fue identificado posteriormente gracias a unas cámaras de seguridad.

Grandmaster Flash and the Furious 5, el proyecto de Grandmaster Flash, despuntó a finales de los años 70 y principios de los años 80, siendo el primer grupo de hip hop en entrar en Rock’n’Roll Hall of Fame. Sucedió en 2007 y como reconocimiento al proyecto que había editado ‘The Message’ en 1982, con temas como ‘It’s Nasty’ o el homónimo. Nathaniel Glover aparecía en los créditos de la robotizada y espectacular ‘Scorpio’, así como en temas posteriores de la formación, que solo llegaría a publicar dos álbumes de estudio oficiales.



Os dejamos también con el que fuera el único éxito del grupo en el Billboard Hot 100, el seminal ‘The Messenger’, producido por Sylvia Robinson.