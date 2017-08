El parecido entre el single de Arcade Fire y el single de Templeton llega a los titulares británicos

El día que escuchamos por primera vez ‘Everything Now’ de Arcade Fire, tres cosas quedaron claras: que el grupo volvía a cambiar de rumbo, que la canción era un temazo (bueno, también hubo alguna voz discordante) y que el leitmotiv principal era calcado al final de ‘La gran ciudad’ de Templeton. El grupo español bromeaba sobre el asunto en Twitter, pidiendo “un millón por barba” para poder “retirarse”, y un par de meses después, coincidiendo con el lanzamiento del álbum de Arcade Fire, ha hablado con el medio británico The Line of Best Fit sobre el parecido de ambas canciones.

El NME, uno de los medios musicales más seguidos del mundo, se ha hecho eco de la noticia y la ha incluido en su portada, informando además de que han contactado con el mánager de Arcade Fire para tratar de sonsacar algún tipo de declaración al respecto. En TLOBF Santi Castillo de Templeton cuenta que se dieron cuenta del parecido entre ambas pistas el día de salida, como ya sabemos. “El parecido era bastante obvio, así que todos lo pensamos. También, mucha gente que nos sigue lo comentó en internet. Nos sorprendimos bastante. Quiero decir, la primera vez que la oímos pensamos: “¡guau, se parece bastante y son una de las mayores bandas del planeta””.

Arcade Fire serán número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos gracias a las sólidas ventas de ‘Everything Now’ en ambos países y a su fiel base de fans, que ya elevó al número 1 tanto ‘Reflektor’ como ‘The Suburbs’ en estos lugares.

Por su parte, ‘La gran ciudad’ de Templeton ha visto considerablemente aumentadas sus escuchas en Youtube, pasando de 8.000 a 16.000 desde que salió el tema de Arcade Fire; y pasando del 10º al 4º puesto en Spotify entre sus temas más reproducidos.