Haim retrasaron su disco por el cáncer del productor Ariel Rechtshaid

Haim han revelado que una de las razones del retraso de su esperado segundo disco, ‘Something to Tell You‘, aparte de que querían trabajar ellas mismas con calma en escribir sus propias canciones, ha sido el cáncer testicular que ha sufrido su co-productor Ariel Rechtshaid, que ya aparecía en algunas de las canciones de su debut y que además es el novio de una de las tres hermanas que conforman el grupo californiano, en concreto de Danielle.

Alana Haim ha dicho en entrevista con el NME: “Es un parte integral en nuestras vidas. Ariel es nuestro hermano, lo es todo. Así que cuando fue diagnosticado, todo lo que pensamos fue: “vamos a apoyarte porque te queremos”. Nada más importó”. Continúa, indicando que prefirieron centrarse en su salud: “Aunque nos llevó más tiempo completar el disco, no cambiaríamos un segundo de él y ahora él está bien, gracias a Dios. Estamos tan contentos. Este disco está lleno de emoción y de todo lo que estuvimos pasando. Puedes oír en el disco cuán emocionadas estábamos. Ha sido muy duro”. En realidad, Alana probablemente habla de ello con naturalidad porque Ariel ya lo hizo hace un par de semanas, aunque fue con un medio canadiense de menor repercusión que el NME. En aquel momento dijo que pensaba que iba a morir, porque no sabía cuánto se había extendido el tumor, pero que finalmente descubrió que se lo habían detectado a tiempo.

El cáncer de testículos puede ser mortal si no se detecta a tiempo, por lo que se recomiendan exploraciones periódicas como en el caso del cáncer de mama, en este caso sobre todo -pero no sólo- entre los jóvenes de 15 a 40 años. Entre los músicos que lo han padecido están Ben Duffy de Fenech-Soler, felizmente recuperado, Chuck Billy de Testament o Taboo de Black Eyed Peas.

Además de haber trabajado con Haim, Ariel Rechtshaid ha sido habitual de Vampire Weekend, Charli XCX y Sky Ferreira, para la que redondeó la perfecta ‘Everything Is Embarrassing’. Entre sus múltiples producciones destaca la realizada para esa maravilla de Adele llamada ‘When We Were Young’, la igualmente estupenda ‘Without You’ de Tobias Jesso Jr (su canción gemela, de alguna forma), ‘Climax’ de Usher, ‘Living for Love’ de Madonna, ‘Ring Off’ de Beyoncé’ o, hace ya más de una década, ‘Hey There Delilah’ de Plain White T’s, que no es su mejor trabajo pero sí el que ha llegado al número 1 en Estados Unidos.