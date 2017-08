Ready for the Weekend: Kesha, Liars, Jake Bugg, Jorge Drexler, Vic Mensa con Weezer, The War On Drugs…

Día tranquilo en cuanto a novedades discográficas: se nota que es el primer viernes de agosto. Mucho cuarto single, poco primer single, muy pocos nuevos discos. Entre estos últimos, el debut de Vic Mensa, del que seleccionamos el tema junto a Weezer por lo que tiene de curiosidad más que por su relevancia, y lo nuevo de Randy Newman, el mítico compositor de bandas sonoras (aunque solo encontramos uno de los temas en Spotify). The Penelopes, este sábado en Barcelona, estrenan versión deluxe de su EP con tres remixes. El australiano Panama publica EP con versiones alternativas de su último EP (sic).

Hay un cuarto adelanto de lo nuevo de Kesha llamado ‘Hymn’, también hay 2 adelantos más del próximo disco de los Liars del que ya os hablamos, otro adelanto más de lo próximo de The War on Drugs, otro también de lo nuevo de Hercules and Love Affair y también de Everything Everything, Camila Cabello, Jorge Drexler o Jack Johnson. También incluimos algunos de los singles de los que os hemos hablado los últimos días, como es el caso de lo nuevo de Pvris, el excelente nuevo tema de Four Tet o lo nuevo de Kelela.

Quienes sí avanzan nuevo álbum con sus primeros singles son Jake Bugg y Rae Sremmurd, este como avance de ‘SremmLife 3’.

Entre los temas que recomendamos especialmente, lo nuevo de Weaves (la trepidante ‘#53’), ‘Glue’ de los norirlandeses ‘Bicep’ (su debut saldrá en septiembre), lo nuevo de Tired Lion para rockeros, el corte de Steve Agello con Paul Meany para los electropoperos y ‘Slowly’ de Matosic con Giraffage para seguidores de los últimos AlunaGeorge.

King Henry, compositor de Beyoncé, publica un tema con Rhye. Cassie saca su primera canción en cuatro años y esta incluye a G-Eazy. Bea Miller de ‘X Factor USA’ saca sencillo comercialote para la banda sonora de ‘Wonder’.

Entre las curiosidades, una versión acústica de Charli Cunningham de ‘Paper Planes’ de M.I.A., Diplo saca tema con Starrah (con quien lanzará un EP al completo) y su colega Skrillex con DJ Sliink. También hay nuevo remix de Joe Goddard de Flight Facilities. Aunque para curiosidad… oír a Luis Fonsi en la misma canción que Nicki Minaj: se trata de un remix de ‘Kissing Strangers’ que ya incluía a Nicki Minaj.