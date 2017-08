Roger Waters manda a “haters” y seguidores de Trump a “ver a Katy Perry”

Roger Waters ha comenzado una gira llamada ‘Us + Them’ el pasado mes de mayo que se extiende hasta el otoño aunque no sale de Estados Unidos más que para visitar Canadá. El tour está recibiendo algunas críticas por su contenido político (parece que los fans de ‘The Wall’ no van a salir decepcionados) ya que, entre otras cosas, como recoge el NME, incluye algunas de las citas más famosas de Trump sobre el muro con México, el 11-S, los impuestos o las mujeres junto al mensaje “fuck Trump”. El mítico cerdo de Pink Floyd también sobrevuela el escenario con una imagen de Trump.

En conversación con la CNN Roger Waters ha contestado las críticas, indicando: “me parece sorprendente que alguien que ha estado escuchando mis canciones durante 50 años no lo comprenda”. Cuando le preguntan qué pueden hacer sus seguidores para escapar del contenido político de su tour, responde: “Que se vayan a ver a Katy Perry y a las Kardashians. No me importa”.

Roger Waters pasa por alto que Katy Perry ha sido uno de las más firmes apoyos de Hillary Clinton y que ‘Witness’, el último disco de la cantante, tiene un considerable peso político, sobre todo en el vídeo de ‘Chained to the Rhythm’, que no es ningún disparate que pueda gustarle si lo ve, teniendo en cuenta los múltiples significados y aristas que oculta. Hasta es un poquito Pink Floyd…