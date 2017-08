Moderat no aprovechan la gallina de los huevos de oro y se retiran indefinidamente

Moderat han dado una de las sorpresas de la temporada con ‘III’, agotando entradas en su gira en salas de unas 2.000 personas y congregando a muchos miles más en sus actuaciones de festivales, como la que vimos recientemente en MadCool. El proyecto conjunto de Gernot Bronsert, Sebastian Szary y Sascha Ring, esto es Modeselektor y Apparat, podría estirar el chicle incluso un par de años más aprovechando su momento de gloria para volver a visitarnos durante la temporada festivalera que viene o la siguiente.

Pero no. Y ni siquiera van a preparar nuevo álbum. El grupo ha anunciado durante una entrevista recogida por MixMag que, en su lugar, se retira temporalmente. “Tenemos que recuperarnos de Moderat. Los tres tenemos claro que necesitamos un descanso. No tiene que ser un tiempo concreto. No sabemos aún cuándo continuaremos con Moderat y no podemos decir tampoco “si” (continuaremos con Moderat). Así que este concierto de Berlín es el fin de una era”, ha indicado Gernot.

El concierto final de Berlín de esta era de Moderat tendrá lugar el 2 de septiembre y es de suponer que después todos volverán a sus respectivas carreras. Apparat no saca disco desde 2013, el mismo año que el penúltimo de Moderat (‘II‘) y era una adaptación de ‘Guerra y paz’ llamada ‘Krieg und Frieden (Music for Theatre)’. Al margen de sus volúmenes “Modeselektion”, para el último disco de Modeselektor tenemos que irnos más atrás aún, a 2011, con ‘Monkeytown‘.