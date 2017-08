Deerhoof comparten su inclasificable single con Laetitia Sadier

Deerhoof, la peculiar banda autora de discos como ‘Friend Opportunity’ o ‘Break Up Song’, vuelve el próximo 8 de septiembre con un disco llamado ‘Mountain Moves’ que contendrá 12 temas propios y tres versiones, siendo una de ellas nada menos que ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra. Las otras dos son de The Staple Singers y de Bob Marley.

El disco cuenta con colaboraciones como Xenia Rubinos, Juana Molina y Laetitia Sadier de Stereolab, y precisamente esta es la canción que se acaba de dar a conocer esta semana, con el atrevido título de ‘Come Down Here and Say That’. Un tema tan inclasificable como siempre, pero con el inconfundible sello de la banda.



También podéis escuchar otra canción anterior, la politizada ‘I Will Spite Survive’ con Jenn Masner de Wye Oak.

01. “Slow Motion Detonation” (feat. Juana Molina)

02. “Con Sordino”

03. “I Will Spite Survive” (feat. Jenn Wasner)

04. “Come Down Here and Say That” (feat. Lætitia Sadier)

05. “Gracias a la Vida” (Violeta Parra cover)

06. “Begin Countdown”

07. “Your Dystopic Creation Doesn’t Fear You” (feat. Awkwafina)

08. “Ay That’s Me”

09. “Palace of the Governors”

10. “Singalong Junk” (feat. Xenia Rubinos)

11. “Mountain Moves” (feat. Matana Roberts)

12. “Freedom Highway” (The Staple Singers cover)

13. “Sea Moves” (feat. Chad Popple & Devin Hoff)

14. “Kokoye”

15. “Small Axe” (Bob Marley cover)