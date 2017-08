LCD Soundsystem vuelven a recordar accidentalmente a Blur

Quienes encontrarais el sonido de ‘Parklife’ en ‘Drunk Girls’, el primer single del tercer álbum de LCD Soundsystem, quienes sonríais recordando ‘Girls and Boys’ cada vez que James Murphy incluye la frase “call the police” en una de sus canciones viejas o nuevas, seguramente estéis disfrutando de la nueva idea promocional del próximo trabajo de LCD Soundsystem.

El grupo publica su primer disco en más de un lustro el próximo 1 de septiembre bajo el nombre de ‘American Dream’ y, además de haber compartido su portada y dos singles, han paseado un camión de helados “American Dream” por el festival Lollapalooza.

La idea recuerda casualmente a la del lanzamiento del último disco de Blur, un ‘The Magic Whip’ que tenía un helado en su portada y que se promocionó exactamente igual, con un camión de helados paseándose por zonas llenas de público semi underground, en concreto en aquel caso en el Record Store Day de 2015.

Bajo estas líneas podéis ver las fotos oficiales del camión de helados de LCD Soundsystem y un vídeo oficial de Warner del camión de helados de Blur.

Hear that? Our ice cream tune is your sneak peak to @lcdsoundsystem 's new album, American Dream, coming Sept. 1! #LCDicecream #Lollapalooza pic.twitter.com/e6K78yPRTT

Wow, what a day! We had to re-stock on ice cream THREE TIMES! Catch us back at #Lolla tomorrow! #LCDicecream pic.twitter.com/6IBk8kjkrK

— LCD Ice Cream Truck (@LCDicecream) August 5, 2017